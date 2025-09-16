Prima pagină » Actualitate » REGULA care trebuie respectată cu strictețe de proprietari, pe scara blocului. Ce pățesc vecinii care încalcă legea

16 sept. 2025, 16:15, Diverse
FOTO - Caracter ilustrativ

Scările blocurilor nu pot fi folosite pe post de spații de depozitare, conform legislației în vigoare, care  prevede clar că holurile de bloc și căile de acces în scări trebuie să rămână libere, pentru a asigura evacuarea rapidă în caz de urgență și intervenția echipelor specializate.

În situațiile în care un vecin împiedică folosirea normală a spațiilor comune și produce prejudicii celorlalți proprietari, cei afectați pot depune sesizări scrise către președintele asociației de proprietari.

Așadar, depozitarea obiectelor sau chiar a florilor pe scara blocului nu este permisă, potrivit Fanatik.

Proprietarii trebuie să adopte un regulament care să stabilească modul de folosire a părților comune și normele de conviețuire între vecini, fiind interzise depozitarea mobilierului, a cărucioarelor, bicicletelor sau a bagajelor voluminoase.

De asemenea, depozitarea substanțelor periculoase, cum sunt vopselele sau materialele inflamabile, este strict reglementată, precizează capital.ro.

Orice obiect care reduce spațiul liber de circulație de la biciclete și cărucioare la mobilă, frigidere sau ghivece de flori nu poate fi depozitat pe holuri sau pe scările blocului.

Persoanele care locuiesc la bloc trebuie să țină cont de respectarea regulilor când vine vorba de folosirea spațiilor comune, mai ales că anumite zone din interiorul blocului și de pe casa scării trebuie să rămână libere pentru a permite accesul în situații de urgență.

Legea interzice clar folosirea spațiilor comune precum scările, holurile, subsolurile sau podurile pentru depozitarea obiectelor care pot obstrucționa căile de acces sau de evacuare.

Cei care încalcă regulile riscă amenzi uriașe cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei.

Asociațiile de Proprietari stabilesc regulamente interne care interzic explicit depozitarea bunurilor personale în spațiile comune de la bloc.

Mediafax
