România, în discuții avansate pentru implementarea digitalizării statului cu grupul Lidl – Kaufland și gigantul american Mastercard

Mihai Tănase
22 ian. 2026, 08:47, Diverse
Reprezentanții statului român poartă discuții avansate de implementarea unor proiecte de digitalizare a administrației publice cu jucători de top din Germania și Statele Unite, cele mai mari economii din Uniunea Europeană și din lume, într-un moment tensionat de recalibrare profundă a relațiilor transatlantice.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează și domeniul digitalizării, a avut în această lună două întâlniri cu reprezentanții Schwarz Digits, divizia de IT și servicii digitale a Schwarz Group, grupul care deține lanțurile de retail Lidl și Kaufland, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Prima întâlnire a avut un caracter de prezentare generală a diviziei, iar cea de-a doua a vizat „prezentarea unor modele de business și soluții digitale”, inclusiv platforma de cloud suveran STACKIT, dezvoltată de Schwarz Digits.

Soluții de cloud suveran guvernamental și securitate cibernetică

Delegația germană a fost formată din 12 reprezentanți și a fost condusă de Bernie Wagner. Reprezentanții Schwarz Digits au avut, de asemenea, o întâlnire recentă cu președintele Autoritatea pentru Digitalizarea României, Dragoș Cristian Vlad, discuțiile concentrându-se pe soluții de cloud suveran guvernamental și securitate cibernetică.

„În ultimele două zile am avut întâlniri consistente cu reprezentanți ai tuturor instituțiilor statului care au un rol în procesul de digitalizare a României, alături de reprezentanți ai Schwarz Digits. Discuțiile au acoperit toate dimensiunile esențiale: capacitate, eficiență, eficacitate și securitate.

Am vorbit despre ce există deja, despre ce funcționează, unde sunt blocajele și cum ar trebui să arate viitorul dacă vrem să fim mai bine pregătiți într-un context internațional tot mai complex și mai impredictibil. Cred că este important să spun clar: există deja multă muncă serioasă făcută în instituțiile statului, de oameni competenți care au construit, pas cu pas, soluții, sisteme și baze pentru ceea ce urmează.

Digitalizarea nu pornește de la zero și nu poate reuși fără a valorifica ce s-a făcut bine până acum. Provocarea de acum este una de coordonare, coerență și scalare. Digitalizarea nu înseamnă aplicații disparate, ci un stat care funcționează mai rapid, mai eficient și mai sigur, care ia decizii pe baza datelor și oferă servicii mai bune cetățenilor, protejând în același timp infrastructurile critice.

Este un efort de durată, care cere colaborare, profesionalism și consecvență. Exact pe această direcție lucrăm: să legăm ceea ce există, să corectăm ce nu funcționează și să construim un cadru solid pentru următorii ani″, a declarat Oana Gheorghiu.

Pe aceeași temă, vicepremierul a avut recent o întâlnire și cu o delegație a colosului american Mastercard, discuțiile vizând „accelerarea digitalizării serviciilor publice din România”.

Din partea Mastercard au participat Ailish Campbell, Solveig Hatton Honore, Cosmin Vladimirescu, Ralph Rogobete și Bogdan Pătru.

Pentru susținerea procesului de digitalizare a administrației publice, România dispune și de fonduri europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care include investiții dedicate transformării digitale a statului.

