Rusia, forțată de CEDO să plătească Georgiei 253 milioane de euro pentru conflictul din 2008

Comisia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) condamnă Rusia la plata a 253 de milioane de euro Georgiei, ca daune pentru încălcarea drepturilor cetățenilor din cele două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, în timpul războiului din 2008.

CEDO consideră că stabilirea granițelor în Abhazia şi Osetia de Sud în 2009, regiuni separatiste susţinute de Moscova, încalcă drepturile a circa 29.000 de locuitori, instanța internațională decizând că Rusia trebuie să le plătească acestora daune şi interese.

Va plăti Rusia pentru daunele cauzate?

Cum ne-a obișnuit, Rusia nu consideră deciziile CEDO ca fiind obligatorii, așadar este puțin probabil ca Putin să își plătească „amenzile”.

„Comitetul de miniștri continuă să supravegheze executarea hotărârilor Curții împotriva Rusiei”, scrie CEDO, subliniind că Moscova este obligată să achite aceste daune.

Unele dintre victime vor trebui să fie despăgubite și pentru că au fost private de educație în limba georgiană, iar un grup de aproximativ 2.500 de persoane pentru „detenție ilegală” în urma trecerii liniei de demarcație, conform CEDO.

Baza legală a condamnării

Marea majoritate a prejudiciului moral care trebuie plătit cade sub incidenţa „restricţiilor ilegale impuse unui grup de cel puţin 23.000 de persoane de origine georgiană în ceea ce priveşte accesul la domiciliile, terenurilor şi familiilor lor”, ceea ce constituie o încălcare a drepturilor lor la respectarea vieţii private şi a domiciliului şi la protecţia bunurilor.

