Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk

Statele Unite ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete de croazieră Tomahawk. Asta a declarat Stacey Pettyjohn, directorul Departamentului de Apărare al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, pentru Financial Times, citat de BBC.

„Acest lucru nu poate schimba fundamental dinamica războiului”, spune el.

Nu este cunoscut numărul exact de rachete Tomahawk pe care SUA le dețin, însă Mark Kansian, fost oficial în Pentagon, estimează că ar fi în jur de 4.150.

Întâlnire de gradul zero la Washington

Vineri va avea loc o întrevedere între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski la Washington. Unul dintre subiectele de discuție ar putea fi livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei.

Rusia, amenințată de înarmarea Ucrainei

„Problema rachetelor Tomahawk ne îngrijorează extrem de mult, iar președintele Vladimir Putin a vorbit deja despre acest lucru”, a declarat duminică Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin.

La începutul lunii octombrie, Putin a spus despre rachetele Tomahawk că sunt arme care „nu mai sunt complet moderne, dar încă puternice și amenințătoare”. „Desigur, acest lucru nu va schimba deloc echilibrul de putere pe câmpul de luptă”, a spus el.

Dacă considerăm linia frontului ca fiind câmpul de luptă, atunci rachetele de croazieră nu o pot afecta direct; ele sunt utilizate împotriva țintelor aflate în spatele liniei frontului.

Rachetele Tomahawk

Racheta de croazieră Tomahawk este o armă de precizie care se lansează de pe nave, submarine și lansatoare terestre și poate lovi ținte cu precizie de la o distanță de 2.500 km.

Cea mai recentă versiune, numită Block IV Tactical Tomahawk sau TACTOM, dispune de o funcție care îi permite să schimbe țintele în timpul zborului. Poate rămâne în zbor ore întregi și își poate schimba cursul instantaneu.

În timpul primelor salve ale unui atac regional, planificarea militară prevede utilizarea rachetelor Tomahawk lansate de pe mare pentru a compromite și suprima operațiunile aeriene și apărarea inamică.

Rachetele Tomahawk își pot folosi camerele de bord pentru a transmite date cruciale analiștilor militari.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cum au distrus rușii tancurile americane pentru care România este gata să plătească un miliard de dolari. Mărturii de pe frontul ucrainean

După semnalul de alarmă tras de GÂNDUL, o cunoscută publicație americană îndeamnă România să NU cumpere tancurile Abrams: „Este o idee proastă!”