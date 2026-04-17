Salarii de speriat părinții. Cât cer și ce servicii oferă bonele românce pentru opt ore de muncă vs dădacele calificate din Asia

Salariile bonelor au explodat în România. Numai în ultimul an tarifele s-au majorat și cu 20%. În cazul unui program „full-time”, cererile pot depăși chiar 6.000 de lei pe lună. În fața unor acestor tarife, părinți fără bunici activi s-au văzut nevoiți să renunțe la serviciile româncelor, să se descurce cum pot, sau să apeleze la asiatice. Este vorba de bone calificate, nu de vecina de scară!

Bonele calificate din Asia stau în permanență cu copiii, îi învață limba engleză și se ocupă și de menajul casei. Filipinezele, în special, au devenit o prezență tot mai frecventă în casele familiilor românești cu posibilități financiare medii și consistente. Nu mai sunt văzute doar ca simple angajate, ci ajung adesea să fie percepute ca parte din familie, la fel ca badantele românce în Italia.

Care este situația de pe teren

A3CNN face un tur de piață pe fondul problemei, din perspectiva cererii și ofertei.

Mamă: Mă descurc cu greu, cu bunicii, prietenii, greu. Mai lucrăm de acasă, din parc și tot așa.

Tocmai din acest motiv, Valentina ar apela la o bonă pentru fetița ei.

Mamă: Aș apela dacă mi-as permite, că e un ajutor, dar deocamdată nu pot.

Nu-i mai bine o filipineză, care știe și engleză?

Mulți sunt în această situație în condițiile în care o bonă cu jumătate de normă cere între 3.000 și 5.000 de lei, iar pentru un program de 8 ore pe zi, salariul lunar poate ajunge la 6.500 de lei.

Mamă: Probabil că este mai ieftin să angajezi o bonă filipineză, thailandeză, care știe deja engleză.

Full-time asiatic

Yosef Gavriel Peisakh, manager agenție de recrutare: Predominant sunt din Filipine, apoi Indonezia și apoi Nepal. Cele din Filipine sunt recunoscute, lucrează de foarte mulți ani în străinătate. Bona trebuie să fie mai energica, să se joace, să cânte, să iasă afară cu copilul, să însoțească familia în diferite deplasări în România și în afara României.

Larisa Nicolaescu, consilier juridic agentie de recrutare: Am o cunoștință care are o bonă din România și salariul este destul de mare pentru 8 ore. Adică o bonă din Asia are un salariu mai micuț și este la dispoziția angajatorului toată ziua.

România, a doua mea casă

Foarte apreciate în România, bonele din Asia spun ca sunt încântate de condițiile de muncă din țara noastră.

Bonă: Am lucrat ca bonă timp de 7 ani într-o singură familie. Am ales România pentru că o consider a doua mea casă; mă simt foarte recunoscătoare și confortabil aici după 15 ani petrecuți în această țară. Iubesc România pentru că are o cultură frumoasă; oamenii sunt foarte ospitalieri, primesc cu căldură persoanele din alte țări și oferă respect și lucrătorilor străini.

Salariul unei bone interne calificate este până în o mie de euro, dar depinde de numărul de copii de care are grijă, dar și de sarcinile pe care le are de îndeplinit.

