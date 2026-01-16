Prima pagină » Actualitate » Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”

16 ian. 2026, 15:05, Actualitate
Piața forței de muncă din România este din ce în ce mai dependentă de muncitorii asiatici, cu precădere din statele mai puțin dezvoltate pentru meseriile necalificate sau mediu calificate în cazul construcțiilor, serviciilor și horeca, și de muncitori de înaltă calificare în IT, servicii de sănătate sau farma din state ca India, de exemplu. Dacă în anii 2000 era o fiță să angajezi o „bonă filipineză”, acum este o necesitate.

Astfel, bonele asiatice au devenit o prezență tot mai frecventă în casele familiilor românești cu posibilități financiare medii și consistente. Nu mai sunt văzute doar ca simple angajate, ci ajung adesea să fie percepute ca parte din familie, la fel ca badantele românce în Italia, scrie Cancan.ro.

Guvernul a redus cu 10% numărul permiselor de muncă pentru muncitorii străini. Măsura a fost luată pentru ca mai multe locuri de muncă să ajungă la românii care își caută serviciu. Cu toate acestea, experiențele împărtășite de bonele asiatice arată, în multe cazuri, o realitate pozitivă.

Un alt avantaj este pentru părinții români, mai ales pentru cei care schimbă 6-7 bone pe an, sunt cheltuielile și siguranța contractului pe termen lung. Româncele nu ar accepta niciodată un salariu lunar ca asiaticele.

„Am grijă de copilul de 3 ani, în același timp gătesc și fac curățenie, și mă ocup de toate în jur. Se poartă bine cu mine, sunt angajatori foarte buni. Rămân cât timp pot aici. Prima mea experiență a fost foarte dificilă pentru mine din cauza vremii diferite; mi-a fost greu, dar acum este deja bine”, a povestit o bonă din București, notează Cancan.ro.

Cât câștigă o bonă asiatică și ce responsabilități are

Tot mai multe familii aleg să angajeze bone asiatice, iar veniturile acestora nu sunt deloc mici. În general, o bonă asiatică poate câștiga între 3.700 și 5.000 de lei pe lună, iar suma diferă în funcție de experiență, seriozitate și cât de disponibilă este pentru program prelungit.

În cele mai multe situații, acestea ajung în România prin intermediul unor firme specializate, care se ocupă de recrutare și acte. Un detaliu important este că, de obicei, locuiesc în casa angajatorului, ceea ce le face disponibile aproape în orice moment.

În plus, atribuțiile lor nu se opresc la îngrijirea copiilor. De cele mai multe ori, ele se ocupă și de dusul copiilor la școală, gătit, cumpărături, curățenie și chiar îngrijirea animalelor de companie, atunci când este cazul, potrivit cancan.ro.

De ce vin asiaticii să MUNCEASCĂ în România: „Aici am găsit viața pe ce care o visam și câștig de șase ori mai mult”

