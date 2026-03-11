Prima pagină » Diverse » Oana Țoiu, la audierile din Parlament. Primește întrebări de la Deputați în scandalul repatrierilor

Oana Țoiu, la audierile din Parlament. Primește întrebări de la Deputați în scandalul repatrierilor

11 mart. 2026, 15:30, Diverse
Oana Țoiu, la audierile din Parlament. Primește întrebări de la Deputați în scandalul repatrierilor

Comisia de politică externă a Camerei Deputaților o audiază în aceste momente pe Oana Țoiu, ministrul de Externe. Tema principală de discuție se leagă de modul în care s-a făcut repatrierea românilor din Orientul Mijlociu, după scandalul care a implicat-o direct pe fiica lui Victor Ponta. 

Oana Țoiu, audiată în Parlament, după scandalul eșecul repatrierii fiicei lui Victtor Ponta

Imediat după sosirea în Parlament, Țoiu a oferit o declarație de presă jurnaliștilor, în care a explicat cum s-au derulat evenimentele care au făcut ca fiica lui Victor Ponta să nu poată reveni în țară. Ministrul de Externe s-a scuzat și a invocat o ”eroare regretabilă” de comunicare.

A existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale. A existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale care a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programărilor raportate către centrală. Evident că aici lucrurile pot fi mult îmbunătățite”, a declarat Oana Țoiu.

Oanei Țoiu a primit o primă întrebarea din partea PSD, despre personalul MAE. Social-democrații susțin că un director din MAE, care se află în concediu, ar fi trebuit să se ocupe de situația românilor din Dubai, însă Țoiu a transmis că nu ea aprobă concediile personalului MAE. Ulterior, o altă întrebare a venit din partea AUR, care a întrebat dacă au fost sau nu respectate criteriile MAE în cazul zborului în care trebuia inițial să fie și fiica lui Victor Ponta. Ministrul de Externe a declarat că orice minor trebuie să fie ajutat într-o astfel de situație.

Recomandarea video

Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Misiunea DART dezvăluie că asteroizii aruncă „bulgări de zăpadă cosmici” unii în alții
EDUCAȚIE Guvernul Bolojan taie sute de milioane de lei din bugetul Educației pentru 2026. Și salariile profesorilor sunt afectate
17:04
Guvernul Bolojan taie sute de milioane de lei din bugetul Educației pentru 2026. Și salariile profesorilor sunt afectate
LIVE A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României
17:04
A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României
INEDIT Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
16:53
Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
ULTIMA ORĂ Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
16:49
Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
CONTROVERSĂ Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
16:47
Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
STATISTICĂ Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe
16:39
Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe

Cele mai noi

Trimite acest link pe