Comisia de politică externă a Camerei Deputaților o audiază în aceste momente pe Oana Țoiu, ministrul de Externe. Tema principală de discuție se leagă de modul în care s-a făcut repatrierea românilor din Orientul Mijlociu, după scandalul care a implicat-o direct pe fiica lui Victor Ponta.

Oana Țoiu, audiată în Parlament, după scandalul eșecul repatrierii fiicei lui Victtor Ponta

Imediat după sosirea în Parlament, Țoiu a oferit o declarație de presă jurnaliștilor, în care a explicat cum s-au derulat evenimentele care au făcut ca fiica lui Victor Ponta să nu poată reveni în țară. Ministrul de Externe s-a scuzat și a invocat o ”eroare regretabilă” de comunicare.

„A existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale. A existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale care a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programărilor raportate către centrală. Evident că aici lucrurile pot fi mult îmbunătățite”, a declarat Oana Țoiu.

Oanei Țoiu a primit o primă întrebarea din partea PSD, despre personalul MAE. Social-democrații susțin că un director din MAE, care se află în concediu, ar fi trebuit să se ocupe de situația românilor din Dubai, însă Țoiu a transmis că nu ea aprobă concediile personalului MAE. Ulterior, o altă întrebare a venit din partea AUR, care a întrebat dacă au fost sau nu respectate criteriile MAE în cazul zborului în care trebuia inițial să fie și fiica lui Victor Ponta. Ministrul de Externe a declarat că orice minor trebuie să fie ajutat într-o astfel de situație.