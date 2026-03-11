Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, comentează decizia CSAT de a permite americanilor să folosească bazele din România: „Va consolida și Parteneriatul Strategic”

Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, a comentat, pe pagina sa de Facebook, decizia CSAT de a permite americanilor să folosească bazele din România. Fostul ministru al Afacerilor Externe susține că decizia este corectă și consecventă.

Geoană: ”O decizie care va consolida și Parteneriatul Strategic româno-american”

Preşedintele a anunţat că s-a decis aprobarea dislocării de echipamente şi forţe americane în România, fiind vorba de echipamente ”defensive”. Șeful statului a precizat că acestea au rolul de a spori securitatea României şi sunt echipamente defensive. De altfel, Nicușor Dan a subliniat că SUA vor trimite în România avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și sisteme de comunicații satelitare și a transmis că acestea sunt „non-cinetice” și nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru cetățeni.

Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, a declarat că decizia este una corectă, care reconfirmă rolul strategic esențial al României și care, după părerea fostului candidat la prezidențiale, va consolida și Parteneriatul Strategic româno-american

”CSAT a decis să permită Statelor Unite folosirea bazei Mihail Kogălniceanu pentru activități legate de operațiunea militară din Iran.

O decizie corectă și consecventă, ce reconfirmă rolul strategic esențial al României și validează necesitatea funcționării și dezvoltării pe mai departe a unei mari baze militare NATO și a prezenței americane la Marea Neagră, cu utilitate demonstrată în timpul războaielor din Ucraina și Afganistan.