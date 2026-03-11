Prima pagină » Social » Lumânările parfumate pot afecta sănătatea. Ce spun experții

Lumânările parfumate pot afecta sănătatea. Ce spun experții

Președinta Fundației Alborada, Dr. Pilar Muñoz-Calero , a avertizat că anumiți poluanți din locuințe, cum ar fi mucegaiul și lumânările parfumate, pot avea efecte negative asupra sănătății. Ea a făcut această declarație în cadrul celui de- al 10-lea Congres Internațional de Medicină a Mediului , desfășurat recent la Facultatea de Medicină a Universității Complutense din Madrid, relatează Larazon.

Cum afectează lumânările parfumate sănătatea

O mare parte din aceste expuneri au loc în spații închise, cum ar fi locuințele sau birourile, locuri unde oamenii își petrec cea mai mare parte a timpului. Compușii chimici, microorganismele sau radiațiile se pot acumula în aceste medii și pot afecta sănătatea.

Arderea unei lumânări parfumate timp de o oră poate crește nivelul de dioxid de azot din interior la valori apropiate de limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Pe lângă lumânările parfumate, Muñoz-Calero a avertizat și asupra prezenței mucegaiului și a micotoxinelor, microorganisme care pot fi găsite atât în ​​alimente, cât și în clădirile cu probleme de umiditate sau daune provocate de apă . Ea a indicat că această situație este mai frecventă decât cred oamenii, deoarece în unele țări, cum ar fi Statele Unite, afectează mai mult de jumătate din totalul clădirilor.

Experta a explicat că expunerea la micotoxine poate acționa ca un factor declanșator sau agravant pentru bolile cauzate de mediu, deoarece poate provoca un răspuns inflamator cronic și o gamă largă de simptome, ceea ce face dificilă diagnosticarea. De asemenea, ea a remarcat că susceptibilitatea variază de la o persoană la alta și că aproximativ 25% dintre oameni au mai multe dificultăți în eliminarea acestor toxine, ceea ce promovează acumularea lor în organism.

