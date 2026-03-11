Expert în călătorii. Care sunt ziua și ora ideală să rezervi bilete de avion. Prețurile pot fi surprinzătoare

Un expert în călătorii din Statele Unite susține că momentul zilei în care rezervi un bilet de avion poate avea un impact mai mare asupra prețului decât ziua săptămânii. Jamie Fraser, specialist la Wild Packs, a dezvăluit pentru publicația Express că cele mai ieftine bilete pot fi achiziționate în timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, atunci când cererea online este scăzută și sistemele companiilor aeriene s-au resetat, preia BZI.

Potrivit expertului, cel mai bun interval pentru rezervarea unui zbor este între orele 4:00 și 5:00 dimineața. În această fereastră, puțini călători verifică prețurile, iar companiile aeriene ajustează tarifele după resetarea automată a sistemelor peste noapte.

„Majoritatea oamenilor caută zboruri dimineața, în timp ce beau cafeaua, dar exact atunci toți ceilalți fac același lucru. Prețurile pot crește rapid”, explică Jamie Fraser.

O alternativă aproape la fel de bună este rezervarea între orele 20:00 și 22:00, seara târziu. În această perioadă, prețurile pot fi cu aproximativ 5% mai mici decât în orele de vârf dimineața, economii care se pot simți mai ales la biletele de lung parcurs.

Deși multe persoane se concentrează pe ziua săptămânii (marțea și duminica fiind considerate tradițional cele mai bune) Jamie Fraser recomandă combinarea unei zile mai liniștite cu o oră „ciudată” pentru rezervare. Această strategie oferă cele mai mari șanse de a prinde oferte bune.

Călătoriile internaționale: cele mai bune prețuri apar, de regulă, cu 13-21 de zile înainte de plecare.

Pentru zborurile pe distanțe lungi, este important să iei în calcul și ziua plecării, nu doar ziua rezervării.

Prin urmare, pentru cei dispuși să se trezească devreme sau să verifice ofertele seara târziu, economiile la biletele de avion pot fi semnificative, iar strategia potrivită poate transforma chiar și o călătorie scurtă într-o adevărată afacere pentru buget.

