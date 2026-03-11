Prima pagină » Actualitate » Expert în călătorii. Care sunt ziua și ora ideală să rezervi bilete de avion. Prețurile pot fi surprinzătoare

Expert în călătorii. Care sunt ziua și ora ideală să rezervi bilete de avion. Prețurile pot fi surprinzătoare

11 mart. 2026, 18:26, Actualitate
Expert în călătorii. Care sunt ziua și ora ideală să rezervi bilete de avion. Prețurile pot fi surprinzătoare
Foto Profimedia. Ilustrativ

Un expert în călătorii din Statele Unite susține că momentul zilei în care rezervi un bilet de avion poate avea un impact mai mare asupra prețului decât ziua săptămânii. Jamie Fraser, specialist la Wild Packs, a dezvăluit pentru publicația Express că cele mai ieftine bilete pot fi achiziționate în timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, atunci când cererea online este scăzută și sistemele companiilor aeriene s-au resetat, preia BZI.

Potrivit expertului, cel mai bun interval pentru rezervarea unui zbor este între orele 4:00 și 5:00 dimineața. În această fereastră, puțini călători verifică prețurile, iar companiile aeriene ajustează tarifele după resetarea automată a sistemelor peste noapte.

„Majoritatea oamenilor caută zboruri dimineața, în timp ce beau cafeaua, dar exact atunci toți ceilalți fac același lucru. Prețurile pot crește rapid”, explică Jamie Fraser.

O alternativă aproape la fel de bună este rezervarea între orele 20:00 și 22:00, seara târziu. În această perioadă, prețurile pot fi cu aproximativ 5% mai mici decât în orele de vârf dimineața, economii care se pot simți mai ales la biletele de lung parcurs.

Deși multe persoane se concentrează pe ziua săptămânii (marțea și duminica fiind considerate tradițional cele mai bune) Jamie Fraser recomandă combinarea unei zile mai liniștite cu o oră „ciudată” pentru rezervare. Această strategie oferă cele mai mari șanse de a prinde oferte bune.

Călătoriile internaționale: cele mai bune prețuri apar, de regulă, cu 13-21 de zile înainte de plecare.

Pentru zborurile pe distanțe lungi, este important să iei în calcul și ziua plecării, nu doar ziua rezervării.

Prin urmare, pentru cei dispuși să se trezească devreme sau să verifice ofertele seara târziu, economiile la biletele de avion pot fi semnificative, iar strategia potrivită poate transforma chiar și o călătorie scurtă într-o adevărată afacere pentru buget.

Recomandarea autorului: Când e ziua în care biletele de avion sunt la cel mai mic preț. Mitul cu „marțea ieftină” a căzut. De ce e important momentul rezervării

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ SUA va folosi bazele militare din România. Sorin Grindeanu: „România a dovedit prin acest vot că dorește întărirea parteneriatului cu Statele Unite”
18:16
SUA va folosi bazele militare din România. Sorin Grindeanu: „România a dovedit prin acest vot că dorește întărirea parteneriatului cu Statele Unite”
TEHNOLOGIE Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
18:04
Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
ACTUALITATE Escrocherie de sezon. O femeie din Gorj a fost convinsă să achite 150.000 de lei pentru un stand la Târgul de Crăciun din Craiova
18:02
Escrocherie de sezon. O femeie din Gorj a fost convinsă să achite 150.000 de lei pentru un stand la Târgul de Crăciun din Craiova
SCANDAL Simion, critic înaintea ședinței din Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României: ”Nu avem încredere în conducătorii mici pe care îi avem”
17:29
Simion, critic înaintea ședinței din Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României: ”Nu avem încredere în conducătorii mici pe care îi avem”
METEO Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
17:26
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
ACTUALITATE UE reduce plățile în numerar. Aceasta va fi noua limită maximă în toate țările membre în 2027. La ce trebuie să se aștepte românii din Spania
17:18
UE reduce plățile în numerar. Aceasta va fi noua limită maximă în toate țările membre în 2027. La ce trebuie să se aștepte românii din Spania
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Vaccinul antigripal universal, tot mai aproape de realitate
ENERGIE După atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, Iranul amenință că prețul țițeiului va ajunge la 200 de dolari/baril dacă războiul continuă
18:22
După atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, Iranul amenință că prețul țițeiului va ajunge la 200 de dolari/baril dacă războiul continuă
CINEMA Cu ce delicatese se vor delecta vedetele de la Hollywood la gala Oscar. Care este meniul și supriza de la final
17:49
Cu ce delicatese se vor delecta vedetele de la Hollywood la gala Oscar. Care este meniul și supriza de la final
REACȚIE Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, comentează decizia CSAT de a permite americanilor să folosească bazele din România: „Va consolida și Parteneriatul Strategic”
17:45
Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, comentează decizia CSAT de a permite americanilor să folosească bazele din România: „Va consolida și Parteneriatul Strategic”
CONTROVERSĂ Trump spune că războiul cu Iranul „merge minunat“ și se va încheia „în curând”, deoarece „nu mai avem ce sa atacam”. „Oricând voi dori să se termine, se va termina”
17:25
Trump spune că războiul cu Iranul „merge minunat“ și se va încheia „în curând”, deoarece „nu mai avem ce sa atacam”. „Oricând voi dori să se termine, se va termina”
FLASH NEWS Pene masive de curent la Moscova. Care ar fi motivul
17:11
Pene masive de curent la Moscova. Care ar fi motivul
LIFESTYLE Eric Topol, expert în longevitate, recomandă dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani
17:08
Eric Topol, expert în longevitate, recomandă dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe