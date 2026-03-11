Prima pagină » Actualitate » Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice

11 mart. 2026, 18:04, Actualitate
WhatsApp este una dintre cele mai utilizate aplicații din țara noastră, însă nu este lipsită de riscuri. Infractorii cibernetici au acum milioane de potențiale victime pentru escrocherii.

Astăzi, atacatorii exploatează funcții din cadrul aplicațiilor pentru a distribui virușii fără ca utilizatorii să-și dea seama, iar o funcție activată implicit în WhatsApp ar putea pune în pericol telefonul mobil, relatează El Economista.

Aceasta se referă la descărcările automate de fișiere , o funcție activată în mod implicit, în principal pentru confortul utilizatorului, dar care ar putea duce la descărcarea neintenționată de viruși sau programe malware. După cum sugerează și numele, acest instrument descarcă automat pe dispozitiv toate fișierele trimise prin chat sau grupuri.

În principiu, acest lucru nu ar trebui să pună probleme; totuși, telefonul ar putea descărca și fișiere infectate care ar putea conține viruși concepuți pentru a vă fura informațiile personale și bancare.

Cum dezactivezi descărcările automate de fișiere pe WhatsApp

Pentru Android

  1. Deschide WhatsApp: atinge pictograma aplicației.
  2. Accesați Setările: atingeți cele trei puncte verticale din colțul din dreapta sus și selectați „Setări”.
  3. Accesați secțiunea Chaturi: în Setări, găsiți și selectați opțiunea „Chaturi”.
  4. Dezactivați vizibilitatea fișierelor media: În această secțiune, veți găsi opțiunea „Vizibilitate fișiere media”. Dezactivați-o pentru a împiedica WhatsApp să descarce automat fotografii, videoclipuri, fișiere audio și alte fișiere.

Pentru iOS

  1. Deschide WhatsApp: atinge pictograma aplicației.
  2. Accesați Setări: în fila Chaturi, găsiți și selectați „Setări”.
  3. Accesați Date și stocare: în Setări, selectați opțiunea „Date și stocare”.
  4. Configurați descărcările automate: În această secțiune, veți găsi opțiuni pentru a configura descărcările automate de fotografii, videoclipuri și fișiere audio. Puteți alege dacă doriți ca acestea să nu se descarce niciodată, doar când sunteți conectat la Wi-Fi sau întotdeauna.

