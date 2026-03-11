După atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, Iranul amenință că prețul țițeiului va ajunge la 200 de dolari/baril dacă războiul continuă

Lumea ar trebui să fie pregătită ca prețul petrolului să ajungă la 200 de dolari pe baril, au declarat miercuri oficiali ai armatei iraniene, după ce trei petroliere au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz. Iranienii au adăugat că prețurile carburanților depind de securitatea unei regiuni care a fost destabilizată de Statele Unite și Israel, scrie Reuters.

Prețurile petrolului au crescut la peste 100 de dolari pe baril luni dimineață dar, cu toate acestea, după declarațiile lui Donald Trump din aceeași zi, prețurile au început să scadă. Miercuri după-amiază, petrolul Brent se tranzacționa cu aproximativ 91 de dolari pe baril.

„Forțele armate iraniene nu vor permite deocamdată exportul nici măcar al unui litru de petrol din regiune către inamic sau partenerii acestuia”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare, Ali Mohammad Naini, adăugând că Statele Unite nu vor putea controla prețurile petrolului.

Garda Revoluționară a descris, de asemenea, interesele bancare și economice din regiune legate de Israel și Statele Unite drept ținte legitime miercuri, după ce un atac aerian a lovit o sucursală a unei bănci legate de forțele armate iraniene din Teheran.

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Reuters că liderii israelieni acceptă acum în privat că sistemul de guvernare al Iranului ar putea supraviețui războiului. Alți doi oficiali israelieni au declarat că nu există niciun semn că Washingtonul este aproape de a pune capăt campaniei.

Recomandările autorului: