SUA va folosi bazele militare din România. Sorin Grindeanu: „România a dovedit prin acest vot că dorește întărirea parteneriatului cu Statele Unite”

Parlamentul a votat ca americanii să folosească bazele militare din România pentru trupe și echipament.

După o ședință în Parlament, președintele PSD, Sorin Grindeanu a salutat adoptarea votului, subliniind că decizia reflectă dorința României de a consolida relația cu Statele Unite. Potrivit acestuia, votul demonstrează că țara noastră își menține angajamentul față de parteneriatul strategic cu Washingtonul și rămâne un aliat de încredere al SUA.

Sorin Grindeanu: „România a dovedit prin acest vot că dorește întărirea parteneriatului cu Statele Unite”

„Sunt bucuros că a fost adoptat, România a dovedit prin acest vot că dorește întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite și că este un partener solid al Statelor Unite ale Americii.

Toate lucrurile legate de acțiunile militare se vor desfășura conform informărilor, le avem, au fost trimise către Parlament. Suntem partener strategic al Statelor Unite, ne-au cerut acest sprijin, eu sunt unul din susținătorii acestui demers, am fost primul vorbitor, există momente când trebuie să ne asumăm aceste decizii. Parlamentul azi și-a asumat”, a declarat Sorin Grindeanu.

