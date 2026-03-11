Escrocherie de sezon. O femeie din Gorj a fost convinsă să achite 150.000 de lei pentru un stand la Târgul de Crăciun din Craiova

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Sacagiu, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au efectuat, miercuri, o percheziţie domiciliară la adresa bărbatului de 32 de ani, preia Observator.

„În perioada august – octombrie 2025, bărbatul de 32 de ani ar fi pretins 147.000 de lei unei femei de 37 de ani, din Stăneşti, pentru a discuta cu anumite persoane din cadrul unei instituţii publice din judeţul Dolj, în vederea acceptării societăţii pe care aceasta o administrează să desfăşoare activităţi comerciale cu ocazia organizării Târgului de Crăciun din Craiova.

În acest sens, bărbatul ar fi indus în eroare persoana vătămată, iar după ce ar fi primit întreaga sumă de bani, societatea nu a fost acceptată şi acesta nu a restituit banii, conform înţelegerii. În baza probatoriului administrat (…), a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de bărbatul de 32 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

Pe numele bărbatului a fost emis un mandat de aducere la sediul poliţiei, pentru continuarea cercetărilor. Faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii preventive pentru 24 de ore”, a menţionat Ioana Sacagiu.