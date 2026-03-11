Prima pagină » Știri externe » Cu ce delicatese se vor delecta vedetele de la Hollywood la gala Oscar. Care este meniul și supriza de la final

11 mart. 2026, 17:49, Știri externe
Premiile Academiei Americane de Film, cunoscute pe scurt ca „Premiile Oscar,” vor fi decernate în cadrul celei de-a 98-a ceremonii, programată să aibă loc pe 15 martie 2026, la Dolby Theatre din Los Angeles. 

Ceremonia va fi transmisă prin ABC, dar și prin platforma de streaming Hulu. Gaza ceremoniei va fi comediantul Conan O’ Brien (pentru a doua oară consecutiv).

Anul trecut, „Anora”, controversata producție despre viața unei prostituate rusoaice, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului 2024, cu Mikey Madison care a fost premiată ca cea mai bună actriță în rolul principal.

Producătorul filmului, Sean Baker,  a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, iar  Adrien Brody a fost premiat ca cel mai bun actor al anului pentru rolul principal în filmul „The Brutalist”.

La ediția de anul acesta concurează filmul american horror „Sinners”, având 16 nominalizări.  Presa din SUA anticipează că anul acesta va fi o luptă dură între actorii Leonardo DiCaprio și Timothée Chalamet la categoria „cel mai bun actor în rolul principal al anului 2025”.

Meniul vedetelor de la Hollywood

Pe vedete le așteaptă meniuri extraordinare la un dineu post-tradițional, dar spectaculos: 7.000 de sticle cu șampanie, 600 de pizza, 90 kg de friptură și piramide de macaroni.

Și după filmarea realizată de BBC, pe invitați îi așteaptă farfurii frumoase cu crochete cu somon tăiate după forma Premiilor Oscar, pateuri cu icre negre, torturi decorate cu statuete Oscar din ciocolată, prăjituri cu căpșuni și macaroni.

Surpriza serii: fiecare actor va primi câte o „statuetă” Oscar

Festinul va fi servit la Balul Guvernatorilor. Meniurile au fost pregătite  de bucătarul-șef Wolfgang Puck și o echipă de 75 de bucătari specializați în preparate savuroase, precum și de 45 de cofetari care vor servi cei 1.500 de invitați.

Cei care nu iau acasă un premiu râvnit vor putea vor putea în schimb să acasă câte una dintre cele 2.000 de mini-statuete de ciocolată acoperite cu foiță de aur.

Puck a declarat că mâncarea rămasă va fi donată persoanelor fără adăpost din Skid Row.

Sursa Foto: Envato/BBC

