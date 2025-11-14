SCUMPIRILE din ultima perioadă au schimbat complet comportamentul românilor la restaurant. Comenzile sunt reduse semnificativ sau chiar eliminate

Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat semnificativ, odată cu scumpirile din ultima perioadă. Reprezentanții din industria HoReCa au observat că acum clienții ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție de mâncare. Mai mult, există și clienți care renunță la desert și cocktailuri.

Bucureștiul rămâne orașul cu cei mai mulți clienți care iau masa la restaurant, dar clienții vin mai rar și sunt mai cumpătați. iar acum sunt cerute mai mult meniurile care pot fi împărțite. În acest context, au avut de câștigat doar restaurantele care s-au adaptat rapid, din mers.

„Avem câteva platouri pentru sharing, cum le denumim, atât pentru gustări, unde avem preparate reci. Avem și fructe de mare pe care le putem împărți. Avem meniurile de prânz și ofertele de seară, oferte la dublu”, a precizat pentru Știrile Pro TV Andrei Stoica, asistent manager.

Cei mai mulți dintre clienții din orașele mari, precum București, Cluj, Iași sau Timișoara, caută o experiență completă și, pe lângă mâncare, aleg mai degrabă restaurantele cu muzică live, seri tematice sau decoruri speciale. Dar chiar și așa, acolo unde găsesc de toate, nu mai stau foarte mult… ca pe vremuri.

„Mesele erau mai târzii, clienții petreceau mai mult timp în locație. Și da, este o schimbare de comportament. Porții mai mici, ceea ce consumă, ni se cere să fie servit la pachet și noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles”, a afirmat Ion Cerban, managerul unui restaurant.

În schimb, în orașele mai mici ieșirea la restaurant a coborât mult pe lista priorităților, iar clienții iau de obicei un singur fel de mâncare. În Sibiu, de exmplu, nu se mai comandă atât de mult desert și au scăzut și comenzile de cocktailuri și alcool, potrivit reprezentanților regionali din HoReCa.

„Nu se mai comandă două feluri de mâncare. Se comandă un fel. Vinul la sticlă nu se mai consumă așa regulat, se consumă la pahar”, spune Claudiu Săcelan, șef de sală.

De altfel, conform raportărilor patronatelor, 70% din încasările din HoReCa din ultimul an au venit din 10 județe, printre care Constanța, Timișoara, Cluj și Suceava, dar mai ales din Capitală. Pe ultimele locuri, la încasări, se află Ialomița, Covasna și Tulcea.