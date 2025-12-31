Prima pagină » Diverse » Se deschide cerul pentru trei zodii de pe 31 decembrie, chiar înainte de Revelion

31 dec. 2025, 19:00, Diverse
Trei zodii vor fi influențate de o aliniere astrală cum rar s-a mai văzut, scrie bzi.ro. Ultima zi din an va avea o încărcătură energetică aparte, potrivit astrologilor, iar finalul lui 2025 este marcat de un eveniment extraordinar.

31 decembrie, ziua în care „se deschide cerul”

O configurație rar întâlnită, cu schimbări majore pentru trei zodii. Cerul li se deschide pentru binecuvântarea divinității.

Berbecii vor avea parte de o eliberare profundă, vor lua decizii curajoase pentru a avea un an 2026 așa cum și-au dorit. Universul răspunde întrutotul chemării lor. Dorințele vechi revin la suprafață, cu șanse maxime de materializare.

Pentru Lei, finalul lui 2025 aduce recunoaștere și recompensă pentru munca depusă. Nimic nu a fost în zadar, iar astrologii descriu acest moment ca o șansă la 100 de ani. Traiectoria profesională va fi puternic impactată.

O altă zodie binecuvântată este Pești, pentru care se va deschide acel canal spiritual mult dorit. Nativii Pești se vor baza pe intuiție, iar proiecția lui 2026 va fi una de un optimism debordant.

31 decembrie înseamnă o zi extrem de încărcată energetic și emoțional, în care „cerul se deschide”, desigur, la figurat, dar și în esența spiritualității. Zodiile binecuvântate vor avea astfel un An Nou așa cum au visat, marcat de succese și împliniri pe toate planurile: financiar, sentimental, familiar.

