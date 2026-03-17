Se discută schimbarea cerințelor tehnice ale viitoarelor mașini de luptă ale Infanteriei României. Ce modificări ar putea primi Lynx

17 mart. 2026, 15:57, Diverse
Cerințele tehnice din programul de achiziție a Mașinilor de Luptă ale Infanteriei (MLI), program aflat în derulare în România, ar putea fi ajustate în moduri care ar putea favoriza compania germană Rheinmetall, au declarat surse din domeniul apărării Defense România. Conform surselor familiarizate cu programul SAFE, Ministerul Apărării și Cancelaria Prim-ministrului se află în negocieri cu producătorul german de armament privind coborârea unor praguri tehnice specifice sau modificare categoriilor de cerințe. 

Se discută schimbarea cerințelor tehnice ale viitoarelor mașini de luptă ale României. Un caz concret al acestor modificări tehnice vizează cerința privind sistemul de rachete ghidate antitanc (ATGM). În acest moment Forțele Terestre Române preferă în cerințele tehnice o capabilitate ATGM echivalentă cu racheta SPIKE LR2, care include ghidaj avansat și funcții de țintire actualizate. Cu toate acestea, mașinile de luptă Lynx sunt integrate în prezent doar cu racheta SPIKE LR1. Prin urmare, cerința ATGM ar putea fi „retrogradată” de la specificații obligatorii la specificații tehnice opționale. În comparație, alte platforme MLI aflate în comptetiție sunt capabile să integreze sistemul SPIKE LR2.

Mașină de luptă a infanteriei de tip Lynx. Sursă foto: Rheinmetall

Semne de întrebare au fost ridicate și în ceea ce privește variantele de vehicule solicitate în cadrul programului. Conceptul original cuprindea cinci variante de vehicule construite pe același șasiu de MLI, inclusiv un vehicul blindat de evacuare. Totuși, această ultimă versiune ar putea fi eliminată din pachet deoarece Rheinmetall nu oferă în prezent o astfel de platformă bazată pe același șasiu. În schimb, compania a propus un vehicul de evacuare bazat pe platforma Leopard, conform surselor Defense România.

„Dacă cerința acestui tip de vehicul este eliminată, programul s-ar putea modifica de la cinci versiuni ale mașinilor de luptă la patru. Acest lucru ar schimba semnificativ arhitectura tehnică prevăzută inițial pentru viitoarele vehicule”, spun surse din cadrul negocierilor. 

Ce spun experții despre această posibilă modificare a cerințelor tehnice?

Un fost comandant al Armatei Române a avertizat că acordurile politice nu ar trebui să prevaleze în fața cerințelor de capabilitate militară.

„În termeni simpli, sistemele achiziționate trebuie să răspundă cerințelor operaționale ale utilizatorilor. Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, armata nu ar trebui să accepte o soluție care nu îi respectă pe deplin nevoile operaționale, iar furnizorul ar trebui schimbat. În orice program de achiziții, cerințele operaționale trebuie să aibă prioritate în fața deciziilor politice”, a transmis Dan Grecu, general de brigadă în rezervă al Forțelor Terestre Române. 

România plănuiește să achiziționeze 298 de mașini de luptă ale infanteriei pe șenile în cadrul programului său de modernizare a MLI, un proiect conceput să înlocuiască familia de vehicule MLI-84 Jderul, de origine sovietică, aflată încă în serviciul Forțelor Terestre Române. Vehiculele vor fi livrate în configurații multiple construite pe același șasiu și se preconizează că vor forma coloana vertebrală a viitoarelor unități mecanizate ale României.

Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”
Cancan.ro
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Pot plantele să numere? Un studiu dezvăluie un răspuns extraordinar!
CONTROVERSĂ Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
15:58
Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
EXCLUSIV Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
15:53
Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
FLASH NEWS Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
15:53
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
SONDAJ DE OPINIE Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
15:49
Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
FLASH NEWS Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
15:43
Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
RAPORT Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
15:36
Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției

Cele mai noi

