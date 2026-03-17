Se discută schimbarea cerințelor tehnice ale viitoarelor mașini de luptă ale Infanteriei României. Ce modificări ar putea primi Lynx

Cerințele tehnice din programul de achiziție a Mașinilor de Luptă ale Infanteriei (MLI), program aflat în derulare în România, ar putea fi ajustate în moduri care ar putea favoriza compania germană Rheinmetall, au declarat surse din domeniul apărării Defense România. Conform surselor familiarizate cu programul SAFE, Ministerul Apărării și Cancelaria Prim-ministrului se află în negocieri cu producătorul german de armament privind coborârea unor praguri tehnice specifice sau modificare categoriilor de cerințe.

Se discută schimbarea cerințelor tehnice ale viitoarelor mașini de luptă ale României. Un caz concret al acestor modificări tehnice vizează cerința privind sistemul de rachete ghidate antitanc (ATGM). În acest moment Forțele Terestre Române preferă în cerințele tehnice o capabilitate ATGM echivalentă cu racheta SPIKE LR2, care include ghidaj avansat și funcții de țintire actualizate. Cu toate acestea, mașinile de luptă Lynx sunt integrate în prezent doar cu racheta SPIKE LR1. Prin urmare, cerința ATGM ar putea fi „retrogradată” de la specificații obligatorii la specificații tehnice opționale. În comparație, alte platforme MLI aflate în comptetiție sunt capabile să integreze sistemul SPIKE LR2.

Semne de întrebare au fost ridicate și în ceea ce privește variantele de vehicule solicitate în cadrul programului. Conceptul original cuprindea cinci variante de vehicule construite pe același șasiu de MLI, inclusiv un vehicul blindat de evacuare. Totuși, această ultimă versiune ar putea fi eliminată din pachet deoarece Rheinmetall nu oferă în prezent o astfel de platformă bazată pe același șasiu. În schimb, compania a propus un vehicul de evacuare bazat pe platforma Leopard, conform surselor Defense România.

„Dacă cerința acestui tip de vehicul este eliminată, programul s-ar putea modifica de la cinci versiuni ale mașinilor de luptă la patru. Acest lucru ar schimba semnificativ arhitectura tehnică prevăzută inițial pentru viitoarele vehicule”, spun surse din cadrul negocierilor.

Ce spun experții despre această posibilă modificare a cerințelor tehnice?

Un fost comandant al Armatei Române a avertizat că acordurile politice nu ar trebui să prevaleze în fața cerințelor de capabilitate militară.

„În termeni simpli, sistemele achiziționate trebuie să răspundă cerințelor operaționale ale utilizatorilor. Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, armata nu ar trebui să accepte o soluție care nu îi respectă pe deplin nevoile operaționale, iar furnizorul ar trebui schimbat. În orice program de achiziții, cerințele operaționale trebuie să aibă prioritate în fața deciziilor politice”, a transmis Dan Grecu, general de brigadă în rezervă al Forțelor Terestre Române.

România plănuiește să achiziționeze 298 de mașini de luptă ale infanteriei pe șenile în cadrul programului său de modernizare a MLI, un proiect conceput să înlocuiască familia de vehicule MLI-84 Jderul, de origine sovietică, aflată încă în serviciul Forțelor Terestre Române. Vehiculele vor fi livrate în configurații multiple construite pe același șasiu și se preconizează că vor forma coloana vertebrală a viitoarelor unități mecanizate ale României.

