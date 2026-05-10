Zeci de mii de oameni, dați afară din marile companii de tehnologie pentru a face loc investițiilor în AI

Marile companii de tehnologie din SUA au eliminat peste 45.000 de locuri de muncă doar în luna martie, cea mai neagră perioadă din ultimii doi ani pentru angajații din sector. Giganți precum Meta, Microsoft și Oracle reduc masiv personalul pentru a direcționa fondurile către dezvoltarea inteligenței artificiale.

Meta și Oracle dau afară mii de oameni pentru a câștiga cursa tehnologică

Companiile de top aplică măsuri dure pentru a reduce cheltuielile salariale. Meta a anunțat deja că pune pe liber aproximativ 8.000 de persoane, în timp ce Oracle elimină mii de posturi din diverse departamente.

Microsoft a ales o metodă diferită și propune programe de „pensionare voluntară” pentru a reduce numărul de salariați fără a folosi termenul de concediere. Toate aceste economii au un singur scop: achiziția de resurse hardware și plata specialiștilor de elită care să dezvolte noi modele de inteligență artificială.

Rezistența publică și teama de AI cresc în comunități

Percepția că inteligența artificială este un „ucigaș de joburi” are deja efecte vizibile asupra modului în care tehnologia este primită. Mulți oameni sunt reticenți, iar comunitățile locale, în special cele din mediul rural, se opun tot mai des construcției de noi centre de date.

Această rezistență vine din teama că giganții tech consumă resurse locale, fără a oferi locuri de muncă durabile în schimb. În plus, investițiile colosale în AI creează îngrijorare chiar și la nivelul investitorilor de pe bursă.

AUTORUL RECOMANDĂ: