Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României

Vizita președintelui companiei Rheinmetall în România s-ar fi materializat cu o dezvoltare și mai mare a parteneriatului. Inițial, Guvernul României și gigantul german din industria armamentului au semnat un acord de cooperare privind construirea unei fabrici de pulberi în Brașov. Acum, România ar urma să cumpere blindate Lynx și va asigura o parte din producție în țară, transmite Euronews.

CEO-ul Rheinmetall AG, Armin Papperger, s-a întâlnit ieri cu premierul Bolojan la Palatul Victoria, iar în urma unor discuții comune cu ministrul Economiei, Radu Miruță și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-ar fi ajuns la un nou acord prin care România ar achiziționa aproximativ 350 de blindate de infanterie Lynx. În primă fază vor fi achiziționate 298 de astfel de mașini de luptă, iar 46 vor fi diverse derivate pe același șasiu. Proiectul pe care România ar urma să-l desfășureze cu Rheinmetall va avea condiții contractuale care vor include obligații de localizare pentru o parte din producție în țară. Deja există o aprobare a Parlamentului pentru asamblarea de noi mașini de luptă pentru infanterie.

La ce folosesc blindatele Lynx

Lynx este o familie de vehicule blindate de luptă modulare, de nouă generație, conform paginii oficiale a Rheinmetall. Vehiculul este proiectat pentru a fi o platformă extrem de mobilă, protejată și adaptabilă, care servește ca blindat de luptă pentru infanterie și poate fi reconfigurat pentru roluri precum comandă și control, recunoaștere sau evacuare medicală. Designul modular permite echiparea unui șasiu de bază comun cu diferite module de misiune pentru a se adapta unei varietății de scenarii de luptă.

În România există deja o fabrică Rheinmetall în Mediaș unde sunt produse „vehicule speciale și moderinzări pentru camioane pentru piețele civilă și militară”. La începutul lunii, Ilie Bolojan a mai semnat un contract cu compania germană care va construi în România o fabrică de pulberi pentru muniție, la Victoria, județul Brașov, cu o investiție de aproape jumătate de miliard de euro.

