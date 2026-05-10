Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban transmite primul său mesaj din opoziție: „Cooperarea cu Bruxelles-ul este o greșeală strategică”

La doar o zi după ce a părăsit fotoliul de prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán a lansat un avertisment direct la adresa noului guvern de la Budapesta, condus de Péter Magyar. Orbán a adoptat acum rolul de critic din opoziție și a acuzat noua administrație că este prea pro-Bruxelles.

Deși fostul premier susține în continuare că Ungaria trebuie să rămână în Uniunea Europeană, Orbán promovează acum o strategie de confruntare totală cu aceasta. În lunile premergătoare alegerilor din aprilie, acesta a folosit frecvent sloganul „Trebuie să ocupăm Bruxelles-ul” și a argumentat că singura cale de a proteja suveranitatea națională este remodelarea instituțiilor europene din interior.

„Bruxelles-ul nu este prietenul nostru, Bruxelles-ul este dușmanul nostru. Bruxelles-ul vrea să limiteze puterile țărilor care luptă pentru suveranitatea națională. Le șantajează financiar și prin alte mijloace”, a spus Viktor Orbán.

Orbán sugerează, de asemenea, că orice compromis făcut de noul guvern pentru a debloca acești bani reprezintă o „cedare a suveranității” care va costa țara pe termen lung. Un punct central al mesajului său este că o relație de cooperare cu Bruxelles-ul ar atrage Ungaria în conflicte externe, cum este cel din Ucraina, în timp ce o poziție „patriotică” și izolată ar menține țara în afara acestora.

„Și dacă cineva merge acolo și renunță la suveranitatea țării, cedează în chestiuni vitale pentru câteva miliarde de euro, vom plăti un preț uriaș pentru asta mai târziu. Deci, văd, nu vreau să critic guvernul, pentru că nici măcar nu au intrat bine în funcție, dar situația este că deja văd un lucru, acela că schimbarea relației cu Bruxelles-ul, trecerea la o poziție patriotică, a merge mai departe cu Bruxelles-ul este o greșeală uriașă, strategică, iar Ungaria va plăti un preț greu pentru asta”, a precizat Orbán.

