Teodora Mețiu, expert în comunicare: Eu îi spun soțului meu foarte des: „Te văd, te aud, îți înțeleg durerea…”

Expertul în comunicare Teodora Mețiu a descifrat codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 19:00, comunitatea ”Altceva” a fost invitată să pășească într-un univers în care cuvintele capătă o putere fantastică. Întâlnirea dintre jurnalistul Adrian Artene și Teodora Mețiu a reprezentat o călătorie profundă în descoperirea unui limbaj ascuns, cel al vocii și al cuvintelor, de care suntem arareori conștienți, dar care ne guvernează întreaga existență.

„Te văd, te aud, îți înțeleg durerea…”

„Arată că e mult mai confortabil să înjuri și mult mai la îndemână. Dar da, calibrarea vocală este cheia. La mine acasă, în familie, soțul țipă, el este responsabil de țipat, iar eu sunt calibratorul, mereu calibratorul. Și îți spun că nu durează mai mult de trei minute să-i duc tonul unde trebuie, dar, pe de altă parte, mă și interesează să-i aud durerea când țipă și să-l las puțin să-și restabilească liniștea interioară. Dar eu, în timpul ăsta, doar îi spun: „Să știi că te văd, îți aud durerea, nu sunt neapărat de acord cu ea”. Atenție, nu trebuie să fim neapărat de acord cu ce spune celălalt, că poate lumea înțelege că eu trebuie să fiu tot timpul de acord, că eu, de fapt, trebuie să-mi iubesc soțul indiferent ce… Doamne ferește, să fim noi peretele de dat cu capul.

Exact asta spun. Eu îi spun soțului meu foarte des: „Te văd, te aud, îți înțeleg durerea, chiar dacă nu sunt de acord cu ea”. Da, dar o spun în liniște, ca el să poată să revină la un ton normal. După care, din această aparentă dispută, care nu ajunge să fie la noi dispută, ajungem în discuție. Da, pentru că să știți că noi avem nevoie de conflicte, de fapt, în iubire. Uite, sunt foarte mulți români care cred că dacă se ceartă des, nu se mai iubesc. Și eu vreau să vin să demontez acest mit. Dacă vă certați des, vă iubiți de nu mai puteți, pentru că hai s-o luăm pe aia dreaptă: mie, dacă nu-mi pasă de tine, păi de ce mi-aș pierde vremea să mă cert cu tine? Deci, unde există certuri, încă există foarte multă iubire, asta nu se mocnește.

Iubirea asta nu înseamnă că certurile astea n-ar putea s-o înghită dacă ele continuă, dar nu vă speriați că există certuri”, spune Teodora Mețiu la „Altceva”.

Ediția integrală aici