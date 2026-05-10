Teheranul a transmis duminică, prin intermediul Pakistanului, un răspuns oficial la propunerea Statelor Unite de a începe discuțiile de pace pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, a transmis agenția de stat IRNA, relatează Reuters. Conform surselor IRNA, faza actuală a discuțiilor se concentrează exclusiv pe încetarea ostilităților în regiune, în timp ce aspectele mai complexe, cum ar fi programul nuclear iranian, urmează să fie abordate într-o etapă ulterioară.

Anunțul de pace a venit într-un moment de tensiune ridicată, care este marcat de incidente în Strâmtoarea Ormuz și de interceptarea unor drone ostile de către Emiratele Arabe Unite și Kuweit în cursul zilei de duminică.

În ciuda acestor evenimente, nava Al Kharaitiyat, operată de QatarEnergy, a trecut în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz și se îndreaptă acum spre Pakistan, fiind prima navă a unei țări din Golf care traversează strâmtoarea de când SUA și Iranul au început războiul pe 28 februarie.

În ciuda acestei concesii, duminică, Emiratele Arabe Unite au declarat că au interceptat două drone venind din Iran, în timp ce Qatarul a condamnat un atac cu drone care a lovit o navă de marfă venind din Abu Dhabi în apele sale. Kuweitul a declarat, de asemenea, că apărarea sa aeriană a făcut față dronelor ostile care au intrat în spațiul său aerian.

Surse au declarat anterior că transferul, care a oferit o oarecare ușurare Pakistanului după un val de pene de curent cauzate de oprirea importurilor vitale de gaze, a fost aprobat de Iran pentru a consolida încrederea cu Qatarul și Pakistanul, ambii mediatori în război.

Ultima propunere înaintată de Statele Unite ar pune capăt în mod oficial războiului înainte de a începe discuțiile controversate despre programul nuclear al Iranului sau despre rachetele balistice cu rază lungă de acțiune.

Donald Trump este sub presiune pentru a pune capăt războiului

Asupra președintelui american planează presiuni tot mai mari pentru a pune capăt conflictului care a intrat deja în a treia lună de război și a declanșat o criză energetică globală care reprezintă o amenințare pentru economia mondială. Mai mult, ratingul președintelui a scăzut considerabil, pe fondul acestui război, cu câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Washingtonul a impus o blocadă asupra navelor iraniene luna trecută, dar Teheranul a așteptat până acum să răspundă apelurilor de a pune capăt unui război despre care sondajele arată că este nepopular în rândul alegătorilor americani care se confruntă cu prețuri din ce în ce mai mari la benzină.

Potrivit unei evaluări a CIA, Iranul poate rezista blocadei americane timp de încă aproximativ patru luni, înainte ca acesta să simtă cu adevărat presiunile economice.

SUA au găsit, de asemenea, puțin sprijin internațional în acest conflict, aliații NATO refuzând apelurile de a trimite nave pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz fără un acord de pace complet și o misiune mandatată la nivel internațional.

Iranienii vor să reglementeze tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Legislatorii iranieni au declarat că elaborează un proiect de lege pentru a oficializa gestionarea strâmtorii de către Iran, cu clauze care includ interzicerea trecerii navelor „statelor ostile”.

