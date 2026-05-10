Prima pagină » Știri politice » România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum își percep românii propria țară în Indexul Democrației

România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum își percep românii propria țară în Indexul Democrației

Bianca Dogaru
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum își percep românii propria țară în Indexul Democrației
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

România ocupă locuri rușinoase în clasamentul mondial al democrației și se află pe penultima poziție la capitolul stat de drept. Ediția 2026 a Democracy Perception Index (DPI) plasează țara noastră într-un grup de state cu percepții extrem de negative, alături de Venezuela, Yemen sau Kazahstan.

Statul de drept și transparența sunt la cote de avarie

Datele colectate în primăvara acestui an arată o realitate dură pentru instituțiile din România. La capitolul Stat de Drept, țara noastră se află pe locul 97 din 98 de state analizate. Cu un scor de -36, România depășește doar Libanul în acest top al neîncrederii.

Situația este la fel de gravă în privința Transparenței Guvernamentale, unde ocupăm locul 96. Cetățenii sunt convinși că Executivul ascunde informații esențiale, iar scorul de -68 este unul dintre cele mai slabe la nivel global.

Pluralismul politic este comparabil cu cel din Rusia

O altă problemă majoră din studiu este lipsa de reprezentare politică. România ocupă locul 91 din lume la capitolul Pluralism Politic, cu un scor de -23. Românii consideră că propriile convingeri nu au un corespondent în sistemul de partide actual. Această performanță este similară cu cea din Rusia, Palestina sau Tanzania. Lipsa unei voci politice reale explică motivul pentru care scorul general al României rămâne în categoria „Very Negative”.

Scădere record pentru sprijinul cheltuielilor militare

Pe lângă criza de încredere în democrație, raportul subliniază o schimbare bruscă de optică în privința apărării. România ocupă locul 2 mondial la scăderea sprijinului pentru cheltuielile militare. Între anii 2025 și 2026, dorința populației să finanțeze armata a scăzut cu 18 puncte procentuale. Doar Polonia a înregistrat o scădere mai mare decât țara noastră.

Coaliția pro-europeană, demolată

Scorul dezastruos din raport are la bază un climat politic tensionat. România a intrat într-o criză profundă după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 de către Curtea Constituțională.

Deși Nicușor Dan a preluat funcția de președinte și l-a desemnat pe Ilie Bolojan premier la conducerea unei coaliții de patru partide, măsurile de austeritate din ultimele zece luni au stârnit nemulțumiri majore în rândul populației.

Săptămâna trecută, Guvernul Bolojan a fost supus unei moțiuni de cenzură care a dus la demiterea Executivului, iar în prezent România este guvernată în regim interimar.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
11:57
Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
INEDIT Diana Buzoianu i-a dedicat un clip „de serviciu” pisicii pe care „a angajat-o” la minister: Aoleu, te-am speriat, fato? Ce comentarii a primit
10:08
Diana Buzoianu i-a dedicat un clip „de serviciu” pisicii pe care „a angajat-o” la minister: Aoleu, te-am speriat, fato? Ce comentarii a primit
REACȚIE Crin Antonescu, dezvăluiri despre „jocul dublu” din PNL: „Nu cred în povestea cu opoziția”
23:57
Crin Antonescu, dezvăluiri despre „jocul dublu” din PNL: „Nu cred în povestea cu opoziția”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern
23:28
Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern
VIDEO O deputată a partidului Tisza a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. Moment istoric de la Iuliu Maniu încoace
22:27
O deputată a partidului Tisza a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. Moment istoric de la Iuliu Maniu încoace
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Grindeanu îl compară pe premierul interimar cu Călin Georgescu: „România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
(P) Fenomen pe piața HoReCa: De ce renunță antreprenorii români la terasele clasice și cu ce le înlocuiesc ca să nu piardă clienți
13:24
(P) Fenomen pe piața HoReCa: De ce renunță antreprenorii români la terasele clasice și cu ce le înlocuiesc ca să nu piardă clienți
CONTROVERSĂ ”Haina de 8.000 de euro”, motiv de scandal între primarul din Brașov și USR. Edilul a folosit și inteligența artificială pentru a-și dovedi dreptatea
13:18
”Haina de 8.000 de euro”, motiv de scandal între primarul din Brașov și USR. Edilul a folosit și inteligența artificială pentru a-și dovedi dreptatea
INEDIT Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
13:18
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat

Cele mai noi

Trimite acest link pe