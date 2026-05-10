Prima pagină » Știri politice » Bolojan, somat de sindicatul din Guvern, după majorările de la Romgaz. I se cere acordarea sumei unice de 15.000 de lei

Bolojan, somat de sindicatul din Guvern, după majorările de la Romgaz. I se cere acordarea sumei unice de 15.000 de lei

Bolojan, somat de sindicatul din Guvern, după majorările de la Romgaz. I se cere acordarea sumei unice de 15.000 de lei
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Sindicatul din Guvern îl solicită lui Ilie Bolojan să fie acordată suma unică de 15.000 de lei pentru fiecare salariat eligibil. Solicitarea vine după decizia Guvernului de a oferi o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, angajaților Romgaz.

În acest sens, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) îi solicită lui Ilie Bolojan să adopte, în regim de urgență, o măsură prin care salariile să fie mărite în cazul personalului din aparatul guvernamental. Solicitarea este cuprinsă într-un memoriu adresat lui Ilie Bolojan și transmis, spre informare, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Secretariatul General al Guvernului.

Bolojan, somat de sindicatul din Guvern, după majorările de la Romgaz. I se cere acordarea sumei unice de 15.000 de lei

Ilie Bolojan

Ce transmite SAALG prin memoriu

Sindicatul susține că demersul nu reprezintă „o revendicare conjuncturală” și nici „o cerere de privilegiu”, ci o solicitare de tratament egal. În document se arată că Guvernul a aprobat, potrivit informațiilor publice invocate, o majorare de 6,5% a salariilor angajaților Romgaz, aplicabilă de la 1 iunie 2026.

„Problema este însă dubla măsură. Dacă această logică este valabilă pentru o companie de stat, ea este cu atât mai valabilă pentru personalul din Aparatul de Lucru al Guvernului, care gestionează, coordonează, avizează, redactează, verifică, raportează și susține mecanisme administrative de care depind accesarea fondurilor europene, implementarea PNRR, îndeplinirea jaloanelor și țintelor, derularea programelor cu finanțare externă și credibilitatea României în fața partenerilor europeni”, se arată în memoriu.

Sindicatul îi transmite lui Ilie Bolojan că atragerea fondurilor europene depinde de activitatea specialiștilor care gestionează documentația, coordonează instituțiile implicate și răspund solicitărilor Comisiei Europene.

„Acești oameni nu apar în conferințele de presă, dar fără ei nu ar exista nici jaloane îndeplinite, nici cereri de plată, nici rapoarte transmise, nici bani intrați efectiv în România”, susține SAALG, arată Stiripesurse.ro.

România a atras 108 miliarde de euro de la Uniunea Europeană

Pentru a-și susține solicitarea, sindicatul invocă date prezentate public de oficiali guvernamentali. În memoriu este citată declarația ministrului interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, potrivit căreia România a atras 108 miliarde de euro de la Uniunea Europeană și a contribuit cu 36 de miliarde de euro la bugetul comunitar, ceea ce se traduce printr-un beneficiu net de peste 72 de miliarde de euro.

Sindicatul invocă, de asemenea, cererea de plată nr. 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 2,62 miliarde de euro, reprezentând fonduri nerambursabile.

„O asemenea performanță nu poate fi revendicată exclusiv politic, în timp ce oamenii care au contribuit concret la ea sunt tratați ca o simplă cheltuială bugetară ce trebuie comprimată”, susține sindicatul.

Altfel, reprezentanții SAALG solicită Guvernului Bolojan să utilizeze „aceeași logică instituțională” precum în cazul Romgaz. SAALG solicită identificarea resurselor bugetare necesare, inclusiv din Fondul de rezervă al Guvernului, și constituirea unui grup de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor competente pentru stabilirea soluției juridice și financiare de acordare a drepturilor salariale cerute.

„Statul român nu poate avea oameni «strategici» doar acolo unde există conducte, exploatări, profit contabil sau vizibilitate publică, iar în propria administrație centrală să considere că oamenii sunt dispensabili.

Nu se poate construi un stat eficient pe demotivarea celor care îl țin funcțional. Nu se poate vorbi despre reformă, modernizare și responsabilitate europeană, ignorând exact personalul care transformă aceste obiective din discurs politic în documente, proceduri, rapoarte, acte normative și rezultate concrete”, transmite SAALG.

SAALG susține că acordarea unei sume de 15.000 de lei sau a unei majorări salariale ar reprezenta o formă minimă de recunoaștere a muncii angajaților. De altfel, solicită un răspuns scris din partea Guvernului, precum și o întâlnire pentru discutarea unei soluții concrete.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
11:57
Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
INEDIT Diana Buzoianu i-a dedicat un clip „de serviciu” pisicii pe care „a angajat-o” la minister: Aoleu, te-am speriat, fato? Ce comentarii a primit
10:08
Diana Buzoianu i-a dedicat un clip „de serviciu” pisicii pe care „a angajat-o” la minister: Aoleu, te-am speriat, fato? Ce comentarii a primit
REACȚIE Crin Antonescu, dezvăluiri despre „jocul dublu” din PNL: „Nu cred în povestea cu opoziția”
23:57
Crin Antonescu, dezvăluiri despre „jocul dublu” din PNL: „Nu cred în povestea cu opoziția”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern
23:28
Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern
VIDEO O deputată a partidului Tisza a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. Moment istoric de la Iuliu Maniu încoace
22:27
O deputată a partidului Tisza a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. Moment istoric de la Iuliu Maniu încoace
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
INEDIT Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
13:18
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
SĂNĂTATE Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
12:40
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
SĂNĂTATE Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
12:33
Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare

Cele mai noi

Trimite acest link pe