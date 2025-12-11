Prima pagină » Diverse » Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder: „CSM face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor”

Ruxandra Radulescu
11 dec. 2025, 15:41, Diverse
Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, într-un comunicat, că urmează să verifice situația prezentată în investigația Recorder despre corupția din sistemul de justiție. CSM mai adaugă că modificările aduse legilor justiției între 2017-2022 au „bulversat” activitate parchetelor.

„Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de materialul de presă apărut în spațiul public la datele de 09 (publicația Recorder), respectiv 10.12.2025 (TVR1) și, raportat la unele luări de poziție ale unor colegi procurori și la concluziile asumate de realizatori, își exprimă următorul punct de vedere:

1. Aspectele prezentate în conținutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional.

Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control și reglare, Secția de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituțional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor.

2. Procurorii din cadrul secției au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici, în cei 3 ani scurși de la începutul mandatului, că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conținutul materialului.

Modificările succesive ale legilor justiției în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de reprezentare în fața instanțelor, cât și în zonele de management și administrație”, a transmis CSM.

Totodată Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția asupra faptului că polemicile legate de pensia magistraților pot manipula opinia publică, în contextul documentarului Recorder despre eventualele probleme din justiție.

„3. Legătura dintre eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale, care trebuie verificate de îndată, și modificările recente referitoare la statutul magistraților, referindu-ne aici la pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice și la deraierea scopului materialului Recorder.

4. În ceea ce privește eventualele poziționări politice ale unor organizații sau partide, învederăm faptul că, indiferent de rotația politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate în sensul celor semnalate de către membrii sistemului judiciar în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția, ale Mecanismului de Cooperare și Verificare și a mecanismului european rule-of-law.

În acest sens, orice intervenție corectă asupra problemelor semnalate va trebui să conțină, în mod obligatoriu, modificările legislative solicitate, pentru reglarea problemelor de sistem”, mai arată sursa citată.

