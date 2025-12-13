Prima pagină » Sport » Președintele de la CFR Cluj face anunțul: „Pericol de insolvență”

13 dec. 2025, 08:31
CFR Cluj a învins FK Csikszereda, 3-1, în etapa a 20 a Superligii, golurile ardelenilor fiind marcate de Andrei Cordea (6, 46, 90+6 – penalty).

După meci, Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre partidă, obiectivul echipei în acest sezon și a anunțat că s-ar putea intra în insolvență.

Transferul lui Louis Munteanu ar putea rezolva o parte din restanțele CFR-ului, ardelenii fiind dispuși să-l cedeze pentru cinci – șase milioane de euro.

CFR Cluj e pe locul 11, 23 de puncte, în Superliga.

„Victoriile sunt bune. E prea mult, totuși, să vorbim despre play-off. Suntem concentrați pe Cupa României și ne-am rezolvat o parte dintre problemele cotidiene. Speranță avem la play-off, dar realist vorbind, e foarte greu. Am avut noroc că am dat gol repede, la începutul reprizei secunde. Cordea este un jucător foarte bun și cred că se naște un golgheter la CFR, iar asta mă bucură. A mai venit și acel penalty, și nu înțeleg de ce a ezitat arbitrul, evit să comentez arbitrajul, dar penalty-ul a fost clar”, a declarat Iuliu Mureșan despre meci.

Care e situația la CFR Cluj: „Am dat o sumă de bani și ne-am eșalonat datoriile, astfel că evităm insolvența. Clubul nu stă prea bine financiar și ne luptăm în fiecare zi să aducem bani la club. Din păcate, cea mai importantă sursă rămâne vânzarea de jucători. Se vând cei mai buni, cei mai în formă, iar eu sunt îngrijorat că nu avem alții de aceeași valoare. Există pericolul insolvenței, dar sper să evităm această situație. Există oferte pentru trei jucători, dar dacă îi dăm pe toți, cu cine mai joc?”

Sper ca Louis să se transfere la alt club, ca să rezolvăm unele probleme. Cred că îl putem convinge pe Varga să-l lase pe Munteanu, dar nu îl dăm pentru orice sumă. Suma de la finalul campionatului trecut a fost una, acum este mai mică, pentru că prestația lui din acest sezon nu e la același nivel. Eu zic că dacă vine vreo ofertă de 5-6 milioane, trebuie dat, chiar dacă speram la 7-8. Mai e o condiție: să vrea și el – Iuliu Mureșan

CFR Cluj s-ar putea întări cu jucători străini și Iuliu Mureșan a explicat: „Vom mai aduce și jucători, cu bani mai puțini și la salarii normale. Ne uităm și la jucători din Africa sau Portugalia, chiar dacă sunt mai greu de adus. Costurile au crescut, nu mai sunt prețurile de atunci”.

