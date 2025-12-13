Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a organizat un binom pentru a scoate din joc politicienii care nu-i conveneau”

Alexandra Anton Marinescu
13 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor si publicist, a povestit un episod mai vechi din politica românească, legat de o fostă consilieră de la Cotroceni și de modul în care ar fi fost folosite plângerile penale în luptele politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Consiliera de la Cotroceni și plângerea penală din 2006

Ion Cristoiu spune că există un episod important care nu trebuie uitat. El explică faptul că, în 2006, o consilieră a președintelui Traian Băsescu a depus o plângere penală împotriva ministrului Apărării de atunci. Contextul era unul tensionat, pentru că Traian Băsescu era în conflict cu guvernul PNL.

„Paranteză, că nu trebuie să uit asta. Ea este cea care, în calitate de consilieră, în 2006, a făcut plângere penală împotriva ministrului Apărării. Ca să știe lumea, Atanasiu, de pe vremea aia, pusă de către Traian Băsescu. Traian Băsescu era în război cu guvernul PNL și voia să scape. Și atunci trebuia suspendat. Pentru asta s-a pus la cale următoarea operațiune. Stimata intelectuală a făcut o plângere penală. Ei, la această plângere, a venit peste două săptămâni unu Eugen Bejenariu. Domnul Ilie, domnul Botoș, care era procuror general, imediat a zis: Aoleu, doamna a făcut o plângere, doamna de la Cotroceni, și a început ancheta penală. Când a început, s-a cerut suspendarea și l-a dat afară.”, spune Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a organizat el numitul binom, pentru a scoate din joc anumiți politicieni care nu îi conveneau”

Cristoiu a vorbit și despre ce s-a întâmplat ulterior cu această consilieră, după ruptura de Traian Băsescu.

„După asta, distinsa s-a dus în 2007, când bărbatul ei a fost scos de la SIE, s-a supărat pe Traian Băsescu și a trecut în PNL, în 2008. Și de acolo făcea tum-tum împotriva lui Băsescu. După asta, acum e cu Bolojan. Traian Băsescu, cu Monica Macovei și cu alții, a organizat el numitul binom, pentru a scoate din joc anumiți politicieni care nu îi conveneau, păstrându-și pe ai săi, i-a declarat corupți și atunci s-a înființat așa-numitul binom. Binomul era în felul următor. SRI, condus la vremea respectivă de Florian Coldea, chiar dacă l-am apărat acum făcea dosare.”, spune Ion Cristoiu.

Cele mai noi