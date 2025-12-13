Prima pagină » Sport » Rapid – Oțelul e ultimul meci din Giulești în acest an. Obiectivul echipei lui Costel Gâlcă

13 dec. 2025, 08:43, Sport
Rapid - Oțelul e ultimul meci din Giulești în acest an. Obiectivul echipei lui Costel Gâlcă
Kader Keita a anunțat că obiectivul echipei este să încheie anul pe primul loc în Superliga, Rapid urmând a mai juca în acest an cu Oțelul Galați și FCSB.

Rapid se duelează cu Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești, în etapa 20 a Superligii. În etapa 21, pe 21 decembrie, ora 20:00, echipa lui Costel Gâlcă are derby cu FCSB.

Rapid e pe primul loc în clasament, 39 de puncte, urmată de FC Botoșani, 37 de puncte.

„Ar fi foarte bine pentru noi să încheiem anul pe primul loc în clasament. Mai avem două meciuri importante, nu e sigur nimic, dar este clar că ne dorim să terminăm anul pe primul loc. Acum ne concentrăm pe partida cu Oțelul Galați, iar apoi pe cea cu FCSB. O victorie ar fi un cadou frumos de Crăciun pentru fanii noștri, mai ales că este ultimul meci al nostru în acest an pe Giulești. Vom lupta pentru ei pentru că ne dorim să-i facem fericiți.

Ultimele două meciuri au fost un pic mai dificile pentru noi. Însă nu putem juca mereu din ce în ce mai bine. Într-adevăr, am avut momente mai puține bune în aceste partide. Dar acum suntem pregătiți să luptăm în meciul cu Oțelul. Știm Oțelul, este o echipă bună, dar nu ne este teamă. Nu pot să dau nume de la adversari, însă știu că Oțelul are fotbaliști buni de la mijloc în sus. Noi trebuie să punem în practică ceea ce ne transmite antrenorul nostru și totul va fi bine pentru noi”, a spus Keita.

Suntem într-o situație la mijloc în care jucăm cu Christensen decar. El nu este decar și este normal ca în unele momente echipa să nu mai fie bine organizată. Sperăm să aducem, pe viitor, un jucător pentru a avea mai mult echilibru. Ne uităm la opțiuni și va veni – Costel Gâlcă

