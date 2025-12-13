Prima pagină » Actualitate » S-a dat verdictul pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist”

13 dec. 2025, 08:52, Actualitate
vasile Joițoiu, ofițerul care a făcut primele victime ale Revoluției de la Timișoara, din decembrie 1989, a fost declarat, oficial, după 36 de ani, lucrător al Securității comuniste”.

A tras în manifestanți înainte ca Ceaușescu să dea ordin

Căpitanul Vasile Joițoiu active în cadrul Direcției a IV-a/U.M. 01024 Timișoara, Biroul Contrainformații, fiind implicat activ în reprimarea Revoluției. El a tras sper manifestanți încă din data de 17 decembrie, înainte ca Nicolae Ceaușescu să ordone armatei și securității să reprime protestul românilor. Victimele sale sunt membrii familiei Bărbat, secerați de o rafală de pistol mitralieră.

Atunco, Lepa Bărbat, în vârstă de 43 de ani, a murit pe loc. Ea a fost prima persoană care a murit împușcată la Revoluție. Soțul acesteia a fost grav rănit, iar fiica lor de 12 ani, Ioana, a scăpat cu răni ușoare la o mână.

Conform asociației „17 Decembrie, atunci au murit 73 de persoane (dintre care 17 erau femei), iar alte 325 au fost rănite, dintre care 49 de femei. Prima victimă care a decedat la Revoluție este considerată Rozalia Popescu, o femeie de 55 de ani din Timișoara, care a fost călcată de un TAB al Armatei, tot în ziua de 17 decembrie, cu câteva ore înainte de ordinul dictatorului.

Joițoiu și pariul sinistru

„Cu o oră înainte ca Ceauşescu ordone se tragă asupra manifestanţilor din Timişoara, familia Bărbat se afla în Piaţa Libertăţii, alături de alte mii de manifestanţi. Tot acolo se afla şi căpitanul Vasile Joiţoiu, securistul Regimentului 32 Mecanizat «Mircea», care făcea un pariu cu soldaţii ce-l însoţeau: poate secera toată familia din fața sa, dintr-o rafală. Mama Ioanei a fost ucisă pe loc, tatăl a fost împușcat în intestine și a supraviețuit, iar Ioana a fost rănită uşor la mâna dreaptă. Într-o încercare de muşamalizare a celor întâmplate pe străzile Timişoarei, trupul mamei a fost sustras din Spitalul Judeţean Timiş, alături de alte 42 de victime ale represiunii de la Timişoara, şi a fost incinerat la Crematoriul din Bucureşti. Cenuşa a fost aruncată la o gură de canal din Popeşti-Leordeni, astfel nu există nici măcar un mormânt la care Ioana să-şi plângă mama. Într-o zi de 16 decembrie, cu o zi înainte de pomenirea soţiei sale, tatăl Ioanei a plecat şi el, la cea care i-a fost răpită de căpitanul Joiţoiu”, afirmă cercetătorul Răzvan Popa, de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor fostei Securități (CNSAS), potrivit Libertatea.

Vasile Joiţoiu a fost condamnat la 18 ani închisoare de Tribunalul Militar, în anul 1991, dar, ulterior, sentinţa a fost casată, cauza a fost retrimisă la Procuratură pentru continuarea cercetărilor, pentru ca în final dosarul să fie clasat, deoarece existau dubii cu privire la vinovăţia acestuia.

„Un domn pe nume Joiţoiu, care se pare era securist în cadrul Armatei, a făcut pariu cu militarii care se aflau în Piaţa Libertăţii ne va omorî dintr-o singură rafală. A pierdut pariul. Cineva, acolo Sus, şi-a propus lase în viaţă. Cred m-a lăsat în viață ca povestesc ce a fost și nu mai ajungem vreodată în punctul din care am plecat acum de 35 de ani. Întuneric. Cine a trăit în perioada aceea şi-aduce aminte, cred, întunericul, frigul, cozile interminabile pentru o pâine, pentru o sticlă de lapte şi, cred, cel mai rău, faptul nu puteai să-ţi exprimi punctul de vedere sau ceea ce simţi. Nu aveai dreptul la opinie, totul era în şoaptă, postul Europa Liberă se asculta pe baterii, în întuneric, ca să nu te audă vecinii, se putea fii luat şi nu se ştia dacă mai vii acasă”, afirma Ioan Bărbat în cadrul evenimentului Femei la Revoluţie”, organizat la 35 de ani de la evenimentele din decembrie 1989.

CNSAS nu a avut până acum temei legal -l verifice pe Vasile Joițoiu

Astfel, întârzierea cu care a fost recunoscută calitatea de lucrător al Securității pentru fostul ofițer se datorează legii după care își desfășoară activitatea instituția competentă.

„CNSAS funcționează după o lege strâmbă care nu ne permite constatăm un securist a fost «lucrător al Securităţii» doar pentru că a fost securist, ci doar dacă ocupă sau candidează pentru o funcţie publică ori dacă una dintre victimele sale solicită CNSAS acest lucru. Motiv pentru care CNSAS nu a avut, până acum, temei legal pentru verificarea lui Joițoiu”, completează cercetătorul Răzvan Popa.

Ca urmare, instituția a avut posibilitatea verifice activitatea fostului ofițer de Contrainformații numai după ce soția uneia din victimele acestuia, un arhitect din Timișoara, a depus, în 2024, o cerere în acest sens. După verificări în arhivă, s-a constatat Vasile Joițoiu a derulat și coordonat o amplă activitate de urmărire informativă a unor persoane care ar fi avut preocupări considerate contrare regimului autoritar comunist.

Arhitect urmărit pentru voia fugă din țară

Urmărirea informativă instrumentată împotriva titularului dosarului informativ a fost una abuzivă, motivată de considerente politice, și nu de stricta respectare a normelor legale în vigoare, inclusiv a prevederilor Constituției României din 1965, sau a regulamentelor militare. Pârâtul, prin activitățile desfășurate, a îngrădit drepturile și libertățile fundamentale, garantate de legislația din acea vreme. Astfel, în speța dată, îngrădirea drepturilor s-a produs în momentul în care ofițerul a cules informații despre titularul dosarului nr. I 195707, astfel cum reiese din documentele întocmite de acesta sub semnătură olografă”, a precizat CNSAS în acțiunea depusă la Curtea de Apel București. Astfel, într-un document descoperit de investigatori se preciza că, în perioada 1987-1989, titularul de profesie arhitect a fost supravegheat informativ de către organele de securitate cu motivația : acesta se afla în anturajul lui A.V., salariat al postului de radio Europa Liberă, pe care l-a vizitat în anul 1984 în R.F. Germania. Pe timpul vizitei, A.V. l-a prezentat pe M. G. unor angajați ai fundației (…), cărora le-a furnizat date cu caracter denigrator la adresa țării noastre”.

Dosarul său conține numeroase note de transcriere a convorbirilor telefonice și ambientale, obținute prin mijloace tehnice instalate în casa arhitectului.

El nu a renunțat rămână în străinătate, iar în anul 1987 a reușit treacă frontiera, însă a fost prins de autoritățile din Serbia și a fost predat românilor. Pentru această faptă, a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare.

În anul 1988, pe numele său a fost deschisă o mapă de verificare”, după ce Securitatea ar fi descoperit că „nu a renunțat la intențiile de plecare ilegală din țară și și-a format din nou un anturaj cu legături suspecte în rândul străinilor”.

„Ca urmare a măsurilor întreprinse până în prezent de organele noastre, prin folosirea persoanelor de sprijin (…), s-a stabilit că obiectivul continuă aibă o atitudine necorespunzătoare, aspect rezultat și prin folosirea mijloacelor speciale T.O. tip I.D.E.B. (interceptarea discuțiilor prin intermediul emițătorilor alimentați la baterie). Obiectivul este semnalat cu comentarii necorespunzătoare la adresa situației din țara noastră și a conducerii superioare de partid și de stat. Acestea apărând și pe fondul unor elogieri asupra condițiilor de viață din Occident. S-a mai stabilit obiectivul nu a renunțat la ideea plecării din țară, sperând să se realizeze mult mai bine din punct de vedere profesional în străinătate, deși în țară, după cum afirmă el, pentru decorarea unui apartament cu 2 camere solicită suma de cel puțin 20.000 de lei și are oameni în echipă pe care-i plătește cu 500 de lei zilnic. Continuă întrețină relații cu diferite persoane din străinătate prin anumite mijloace: abonamentul la publicația străină National Geographic îi este plătit de unii prieteni din străinătate (40 de dolari pe trimestru)”, se spunea într-o notă informativă a Securității Timiș, din anul 1988.

În baza acestor dovezi, Curtea de Apel București a stabilit, prin hotărârea pronunțată în 5 noiembrie 2025, că Vasile Joițoiu a avut calitatea de lucrător al Securității”. El nu s-a prezentat la proces și nu a depus niciun document în apărare.

Joițoiu a recunoscut inițial a tras

Despre Joițoiu, se susține, în continuare, că a avut o atitudine inconstantă, iniţial negând orice implicare, apoi, parcursul urmăririi penale, în timp ce se afla în stare de arest preventiv, a recunoscut în două rânduri că a tras asupra oamenilor care protestau.

La 1 martie 1990 a susținut: „Am tras în acea direcţie foc cu foc, mai multe cartuşe şi este posibil fi lovit pe cineva dar nu am distins persoanele respective”, iar în 2 martie 1990, cu ocazia confruntării cu martorul lt. col. Balazs Ștefan a spus următoarele: recunosc că am tras înspre un grup de cetăţeni pentru a preveni o posibilă acţiune de incendiere a magaziei unităţii şi de reatacare, dar nu am avut intenţia expresă de a omorî o anumită persoană”. Ulterior, pe întreaga desfăşurare a procesului penal a negat săvârșirea faptei. Învinuitul a fost inconsecvent şi cu privire la numărul de cartuşe trase, în unele afirmaţii a tras patru cartuşe, iar în altele 10 cartuşe, deşi învinuitul primise un pistol mitralieră cu un încărcător cu 30 cartuşe cal. 7,62 mm. Pistolul mitralieră a fost lăsat în aceeaşi seară, în jurul orei 1.00 (17/18.12.1989) în biroul plt. (rez.) Munteanu Gheorghe, fără ca muniţia predată fie numărată, pentru ca ulterior se constate lipseau 23 cartuşe”, a mai constatat procurorul militar.

Fusese avansat și trecut în rezervă cu pensie specială

Cercetările făcute au dus la îngropareadosarului și la clasarea acuzațiilor formulate împotriva lui Vasile Joițoiu, care, între timp, a fost avansat la gradul de colonel și a fost trecut în rezervă, cu pensie specială.

Reaudierea martorilor nu a adus elemente suplimentare de natură clarifice împrejurările în care au fost împuşcate victimele şi în special dacă este identitate între persoana care a efectuat tragerea din dreptul autocamionului şi înv. col. (rez.) Joițoiu Vasile. Martorii au susţinut dat fiind timpul mare care s-a scurs de la evenimente şi până în prezent nu mai pot relata în detaliu cum s-au desfăşurat evenimentele

Din declaraţiile martorilor date pe parcursul procesului penal rezultă este posibil ca cel care a împuşcat victimele fi fost o persoană înarmată cu un pistol mitralieră şi îmbrăcată în ţinută civilă, care în momentul executării focului fi fost sprijinită de aripa autocamionului SR oprit în faţa comandamentului”, a mai afirmat procurorul.

De asemenea, s-a mai constatat că nu există consens între declaraţiile martorilor nici cu privire la ordinea în care membrii familiei Bărbat se deplasau înainte de a se trage asupra lor”, iar în ceea ce priveşte locul unde au căzut victimele, martorii şi persoanele vătămate indică locuri diferite din dreptul intrării în Comenduirea Garnizoanei Timişoara”.

Considerațiile procurorului militar

Procurorul militar a mai reținut modul de percepere a martorilor (mulţi militari) a fost influenţat de starea de tensiune psihologică în care s-au aflat în acele zile, când au avut loc manifestaţiile violente şi chiar acţiuni îndreptate împotriva lor”.

Dinamica alertă a evenimentelor la care au participat un număr mare de persoane, pot determina o altă percepţie a împrejurărilor, de natură distorsioneze realitatea acelor evenimente. Fixarea poziţiilor victimelor numai pe baza declaraţiilor martorilor (neconcordante) are un grad mare de relativitate şi poate afecta rezultatul unei expertize balistice şi poate conduce la concluzii greşite cu privire la împrejurările în care a fost comisă fapta. (…) Ţinând cont de condiţiile concrete în care s-a produs împuşcarea victimelor, respectiv un număr mare de persoane care au efectuat tragerea pe parcursul unei perioade de timp îndelungat, în lipsa unei astfel de probe ştiinţifice nu se poate stabili în mod cert corespondenţa între autorul tragerii şi victime. (…) Faţă de cele expuse, nu se poate reţine vinovăţia învinuitului Joițoiu Vasile doar pe prezumţii, atâta timp cât nu rezultă neîndoielnic şi din alte probe el este cel care a tras asupra victimelor”, a concluzionat magistratul de la Parchetul Militar București.

sursa foto: Arhiva Asociaţiei ALTAR din Timişoara

Cele mai noi