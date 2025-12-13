În 2015, la Paris, aproape toate statele lumii au agreat pentru prima dată o direcție comună: limitarea încălzirii globale mult sub 2°C și eforturi pentru a o menține la 1,5°C față de nivelurile preindustriale. Spre deosebire de Protocolul de la Kyoto, unde obiectivele de reducere a emisiilor erau stabilite la nivel internațional și erau obligatorii doar pentru țările dezvoltate, Acordul de la Paris a propus o abordare diferită.

Fiecare stat își stabilește singur angajamentele privind reducerea emisiilor și adaptarea la schimbările climatice, pe baza propriilor capacități și priorități, prin contribuții naționale determinate care trebuie actualizate periodic.

Zece ani mai târziu, lumea traversează cel mai cald deceniu înregistrat vreodată, cu 2024 confirmat drept primul an întreg în care media globală a depășit 1,5°C. Această realitate schimbă nu doar conversația despre ambiție globală, ci și modul în care înțelegem limitele fizice ale planetei.

Întrebarea de fond nu mai este dacă efectele schimbărilor climatice sunt din ce mai distructive, ci ce mai poate fi salvat și în ce măsură obiectivele formulate în 2015 mai pot ghida un răspuns colectiv.

Un reper istoric în diplomația climatică

Acordul de la Paris, adoptat la COP21 în decembrie 2015, este tratatul climatic global care stabilește cadrul juridic pentru limitarea încălzirii globale, reducerea emisiilor, adaptare și finanțare climatică. Peste 195 de state l-au semnat, devenind un reper istoric în diplomația climatică, notează Elena-Alexandra Miron și Ioana-Maria Vasiliu pentru Infoclima.

Acordul a introdus un set de elemente definitorii pentru arhitectura globală a acțiunii climatice: stabilirea unei ținte clare privind temperatura, cicluri de contribuții naționale determinate (NDC) care trebuie actualizate și îmbunătățite la fiecare cinci ani, un cadru de transparență privind raportarea emisiilor și un echilibru formal între reducerea emisiilor, adaptare și finanțarea pentru țările vulnerabile.

România a semnat Acordul la New York în aprilie 2016 și l-a ratificat în 2017.

De atunci, direcția națională în materie de climă a urmat în principal cadrul european: Pactul Verde European, PNIESC, Strategia pe termen lung pentru neutralitate climatică în 2050 și noua Strategie Națională de Adaptare.

În România se resimt deja implicațiile: secete prelungite, fenomene extreme, presiune asupra resurselor de apă și vulnerabilitatea unei agriculturi dependente de climă.

Orașele, infrastructura și sistemele publice nu sunt pregătite pentru frecvența și intensitatea noilor riscuri climatice.

Privind în urmă, Paris rămâne un punct de inflexiune. Pentru prima dată, toate statele lumii au acceptat explicit necesitatea unei economii globale cu emisii nete zero în a doua jumătate a secolului.

La zece ani de la Paris, imaginea este una mixtă. Cadrul politic internațional este solid, dar cu tensiuni, tehnologiile care pot accelera tranziția există, iar interesul public a crescut. Totuși, evoluțiile climatice din ultimul deceniu arată că ritmul implementării nu este suficient pentru obiectivele stabilite inițial.

Ce este pragul de 1.5 °C și ce înseamnă depășirea acestuia?