CFR Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii.

Pentru trupa din Gruia a marcat Cordea (minutele 6, 46, 90+5 din penalty). Pentru Csikszereda a înscris Bodo (minutul 70).

CFR Cluj încă mai speră la playoff! Pancu: „Am avut emoții”. Programul etapei 20 din Superliga

CFR Cluj a acumulat 23 de puncte și încă mai speră, cel puțin matematic, la un loc în play-off.

”Am avut emoții, lucrurile au mers perfect până la 2-0, după din păcate, ca și în viață, un lucru care e ușor de pierdut e încrederea. Putea să ne coste. Adversarul a avut un șut de pe zonă centrală, am pierdut încrederea de nici un fault nu am mai putut să scoatem.

I-am lăsat să vină peste noi, Ceara a avut o ocazie foarte bună. L-am analizat foarte bine, e un jucător interesant, ar putea juca la o echipă mai bună. Am pierdut încrederea. Și Louis și Matei vor fi suspendați la Botoșani. În 15 etape avem două victorii, deja cu mine aici sunt trei.

Știți care e problema când ai multe puncte de recuperat? Joci toate meciurile sub presiunea rezultatului, iar presiunea nu ajută cu nimic. Am avut o idee într-un colț al minții, să încerc un sistem 5-3-2, glumeam cu Cordea, dacă mențineam sistemul, nu mai marca. Are deja 6 goluri în cinci meciuri, este într-o formă foarte bună și rar ratează.

Colegii săi au nevoie de mai multe situații pentru a marca, dar el nu ratează. Nu ușor de gestionat un lot. Avem un lot de jucători de aceeași valoare și toți își doresc să câștige. Am impus niște reguli și nu am avut probleme, poate cu excepția unuia-doi jucători la antrenamente, dar în rest totul a decurs bine.”, a spus Daniel Pancu.

Cum au arătat cele două echipe?

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Emerllahu ’69), Fică (Păun ’87), Keita (Djokovic ’77) – Cordea, L. Munteanu (Cernigoi ’87), Korenica (Biliboc ’87). Antrenor: Daniel Pancu.

Csikszereda: Pap – Gal Andrezly, Palmeş, Paszka – Vegh, Vereş – Anderson, Dusinszki (Jebari ’62), Bodo (Brugger ’90) – Szalay (Toth-Pal ’84). Antrenor: Robert Ilyeş.

Care este programul etapei 20?

Vineri, 12 decembrie

CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1

Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 17.30 FC Argeş – FC Botoşani

Ora 20.30 FC Rapid – Oţelul Galaţi

Duminică, 14 decembrie

Ora 15.30 Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj

Ora 17.45 Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti

Ora 20.30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

Luni, 15 decembrie

Ora 17.30 Farul Constanţa – UTA Arad

Ora 20.30 Unirea Slobozia – FCSB