Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea – dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat un set de declarații publice ale lui Nicușor Dan despre dezinformare, încredere și rolul liderilor în spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ce este dezinformarea

Stan a pornit de la un fragment în care Nicușor Dan vorbește despre manipulare, despre sistemul internațional și despre pierderea unei referințe în spațiul public.

Nicușor Dan: Vedem campanii intense de manipulare și dezinformare. În paralel cu punerea în discuție a sistemului internațional bazat pe reguli, vedem o punere în discuție a regulilor deja stabilite ale comerțului internațional care necesită, de asemenea, un răspuns adecvat. Marius Tucă: Când îl aud vorbind despre dezinformare, despre războiul hibrid, cibernetic… Valentin Stan: Deci, ce spune el despre dezinformare? Marius Tucă: Că dezinformarea nu e bună. Și că suntem ținta unei dezinformări. Valentin Stan: Ce spune ăsta în esență? Că n-are referință. (…) Cum să anulăm dezinformarea? Păi, dom’le, avem nevoie de lider, care sigur e liderul politic sau liderul de opinie, cum ești tu, da? (…) Și vine ăla și le spune: Hei! Asta nu-i adevărat. Și toți zic: Am înțeles. Asta ți-a spus.

Valentin Stan: Deci referința este pofta ce-am poftit eu

Profesorul l-a comparat pe Nicușor Dan cu modul în care Aristotel descria un discurs complet: ethos, pathos și logos. Stan spune că Nicușor Dan speră la un astfel de rol, dar fără să înțeleagă ce presupune cu adevărat.