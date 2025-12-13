Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea – dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem

Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea – dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem

Alexandra Anton Marinescu
13 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea - dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat un set de declarații publice ale lui Nicușor Dan despre dezinformare, încredere și rolul liderilor în spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ce este dezinformarea

Stan a pornit de la un fragment în care Nicușor Dan vorbește despre manipulare, despre sistemul internațional și despre pierderea unei referințe în spațiul public.

Nicușor Dan: Vedem campanii intense de manipulare și dezinformare. În paralel cu punerea în discuție a sistemului internațional bazat pe reguli, vedem o punere în discuție a regulilor deja stabilite ale comerțului internațional care necesită, de asemenea, un răspuns adecvat.

Marius Tucă: Când îl aud vorbind despre dezinformare, despre războiul hibrid, cibernetic…

Valentin Stan: Deci, ce spune el despre dezinformare?

Marius Tucă: Că dezinformarea nu e bună. Și că suntem ținta unei dezinformări.

Valentin Stan: Ce spune ăsta în esență? Că n-are referință. (…) Cum să anulăm dezinformarea? Păi, dom’le, avem nevoie de lider, care sigur e liderul politic sau liderul de opinie, cum ești tu, da? (…) Și vine ăla și le spune: Hei! Asta nu-i adevărat. Și toți zic: Am înțeles. Asta ți-a spus.

Valentin Stan: Deci referința este pofta ce-am poftit eu

Profesorul l-a comparat pe Nicușor Dan cu modul în care Aristotel descria un discurs complet: ethos, pathos și logos. Stan spune că Nicușor Dan speră la un astfel de rol, dar fără să înțeleagă ce presupune cu adevărat.

Deci referința este pofta ce-am poftit eu. El speră că va fi așa ceva. Să spun un lucru. De treaba asta s-a ocupat Aristotel încă mult înainte ca el să gângurească pe aici, prin parcuri și grădini. Înțelegi? Ăla pe discurs… Mă rog, el a mers mult mai profund. Are o lucrare de anima despre suflet unde își face propria introspecție. Dar dacă te uiți pe schema de discurs așa cum a definit-o Aristotel, o să ai cele trei componente fundamentale. Ethos, pathos, logos. Unde ethosul e cam asta. Nu că l-ar fi citit el pe Aristotel. Adică este ceea ce oferi tu audienței ca punct de încredere maximă prin caracter, valoare și capacitate.

