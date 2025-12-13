Prima pagină » Actualitate » Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile, de văzut cu întreaga familie, în decembrie 2025

13 dec. 2025, 08:05, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Filmele de Crăciun continuă să captiveze publicul, aducând spiritul sărbătorilor în casele tuturor. Iată care sunt cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile, de văzut cu întreaga familie, în decembrie 2025.

„Elf” (2003)

Filmul spune povestea lui Buddy, un om crescut de elfi la Polul Nord, dar care descoperă că nu aparține lumii lor și pornește într-o călătorie către New York ca săși găsească adevărata familie. Buddy adduce cu el magia Crăciunului și amintește de bucuria lucrurilor simple, prin interpretarea memorabilă a lui Will Ferrell.

Klaus” (2019)

Filmul urmărește aventurile lui Jesper, un poștaș leneș, trimis într-un orășel izolat, unde formează o prietenie cu un tâmplar singuratic, pe nume Klaus. Împreună transformă tradițiile de Crăciun într-o lecție important despre generozitate, prietenie și speranță.

The Polar Express” (2004)

Călătoria începe can un băiat urcă într-un tren misterios, Polar Express, care îl duce direct la Polul Nord. Aventurile și descoperirile despre credință și spiritul Crăciunului transformă această experiență într-o poveste magică, de văzut cu întreaga familie.

„The Christmas Chronicles”

Este o poveste despre doi frați, care încearcă să-l surprindă pe Moș Crăciun cu o cameră de filmat. Planul lor se transformă însă într-o călătorie neașteptată, cu întâmplări incredibile și momente amuzante.

„It’s a Wonderful Life” (1946)

Filmul îl aduce în prim-plan pe George Bailey și pe îngerul său păzitor, Clarence. Dar, într-un moment dificil, atunci când Bailey intenționează să-și pună capăt vieții, Clarence îl ajută să-și înțeleagă mai bine acțiunile și să-și regândească traseul.

„A Christmas Story” (1983)

Acest film urmărește aventurile lui Ralphie, un băiețel care își dorește un cadou de Crăciun, mai presus de toate, o pușcă Red Ryder BB. Filmul este plin de situații amuzante, personaje memorabile și o atmosferă autentică de sărbători.

„White Christmas” (1954)

Este un musical clasic de Crăciun, care urmărește povestea a doi veteran de război care formează un cuplu de artiști ca săși ajute mentorul săși salveze hotelul din Vermont. Filmul are o atmosferă caldă, festivă, cu decoruri de iarnă de poveste.

„Frosty the Snowman” (1969)

Este un film de animație, care spune povestea lui Frosty, un om de zăpadă care prinde viață datorită unei pălării magice. Alături de copiii care l-au creat, acesta trece prin momente de umor și emoție, în încercarea de a evita topirea, odată cu venirea primăverii.

„National Lampoon’s Christmas Vacation” (1989)

Este o comedie clasică, cu umor absurd și situații haotice, ce urmărește încercările familiei Griswold de a organiza sărbători perfecte. Clark Griswold vrea un Crăciun ideal, cu brad uriaș și lumini spectaculoase, însă totul se transformă într-o serie de întâmplări comice și neașteptate.

„Christmas in Connecticut” (1945)

Acest film urmărește povestea lui Elizabeth Lane, o autoare de succes ce pretinde că duce o viață perfectă de casnică și bucătăreasă exemplară. Atunci când un soldat invitat la Crăciun vrea să-i viziteze casa, Elizabeth trebuie recreeze întreaga imagine a familiei ideale, generând situații comice și încurcături amuzante.

