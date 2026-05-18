Senatul a adoptat proiectul AUR privind transparentizarea finanțării ONG-urilor. Organizațiile vor fi obligate să declare toate sursele de bani

Proiectul AUR privind transparentizarea surselor de finanțare ale ONG-urilor a fost adoptat de Senat cu majoritate de voturi, marcând un prim pas important pentru creșterea transparenței în activitatea organizațiilor non-profit. Inițiativa legislativă prevede obligativitatea declarării anuale a tuturor surselor de finanțare și a veniturilor încasate de asociații, fundații și federații.

Deputatul AUR Ionelia Priescu a susținut în plenul Senatului necesitatea unei transparențe totale în ceea ce privește finanțarea ONG-urilor, afirmând că proiectul legislativ propus de AUR urmărește ca toate asociațiile, fundațiile și federațiile să publice anual sursele de finanțare și sumele primite, astfel încât cetățenii să poată verifica modul în care sunt finanțate organizațiile care influențează spațiul public.

„Transparența este un principiu pe care se bazează întreaga funcționare a construcției europene, construcție din care facem și noi parte. Vin astăzi în fața dumneavoastră, în plenul Senatului, pentru a vă solicita susținerea pentru o propunere legislativă prin care solicităm ca asociațiile, fundațiile și federațiile să depună în fiecare an o declarație cu tot ce înseamnă sursele de finanțare și sumele primite. Nimic mai simplu, corect și european. Din păcate, au apărut voci în spațiul public care au contestat proiectul AUR. Sunt tocmai acele voci pe care le-am identificat la proteste, în care au afișat steagul european. Și tocmai acum vin să conteste o solicitare a Uniunii Europene. Pentru că, da, dragi colegi, Uniunea Europeană a tras un semnal de alarmă. Explicit, transparența finanțării ONG-urilor este insuficientă. Raportul european la care facem referire identifică un risc concret atunci când este vorba de granturile de finanțare alocate de Uniunea Europeană, care, în absența unei raportări corespunzătoare, pot finanța activități de lobby, dar și influențare politică, în loc să servească binelui comun. Sunt cuvintele Europei, stimați colegi senatori. Da, ONG-urile depun în fiecare an o declarație la ANAF, însă aceste declarații rămân în sertarele ANAF și nu ajung la cetățeni. Transparența veritabilă de care este nevoie în România este atunci când cetățeanul poate să deschidă o pagină pe internet și poate să vadă dacă și cum este finanțat un ONG care influențează comunitatea. Prin proiectul AUR, practic, orice cetățean poate deveni avertizor public, avertizor de integritate. Un cetățean activ care poate semnala autorităților atunci când observă nereguli. Cei care astăzi veți vota pentru, vă mulțumesc încă de pe acum. Cei care veți vota împotrivă trebuie să știți că va trebui să explicați cetățenilor de ce principiile europene sunt susținute de dumneavoastră doar atunci când acestea validează propriul narativ și de ce le respingeți atunci când acestea cer muncă, consecvență și responsabilitate”, a declarat deputatul AUR, Ionelia Priescu.

De asemenea, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a declarat că proiectul privind transparența finanțării ONG-urilor este necesar pentru ca românii să afle cine susține acțiunile în instanță care au blocat sau întârziat proiecte energetice importante pentru România, precum hidrocentralele și exploatările de lignit.