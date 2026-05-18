De ce dispar navele și avioanele în Triunghiul Bermudelor? Descoperirea care ar putea explica un vechi mister

Oamenii de știință dezvăluie ce se află sub Triunghiul Bermudelor. Descoperirea care ar putea explica un vechi mister.

Triunghiul Bermudelor, o zonă oceanică aflată între Florida, Puerto Rico și Bermuda, continuă să atragă atenția lumii. De-a lungul anilor, rapoartele despre nave și avioane care au dispărut în această zonă i-au nedumerit pe oameni de știință. Acum, aceștia au descoperit o structură geologică diferită de orice altceva văzut pe Pământ, sub insula Bermuda, scrie First Post.

Acum, oamenii de știință ar fi descoperit în sfârșit un „mister real" legat de Bermuda.

Care este misterul Triunghiului Bermudelor

Bermuda, un arhipelag din vestul Oceanului Atlantic, este renumit pentru nisipurile sale roz și apele turcoaz. Oamenii de știință americani au descoperit un mister ascuns în adâncul acestui teritoriu britanic de peste mări, dens populat.

Cercetarea condusă de William Frazer, seismolog la Carnegie Science, și Jeffrey Park de la Universitatea Yale, a descoperit că structura geologică ce susține Bermuda nu a mai fost observată nicăieri pe Pământ, potrivit Carnegie Institution for Science.

Descoperirile lor explică de ce insula se ridică deasupra Oceanului Atlantic, deși vulcanii ei nu au mai fost activi de peste 30 de milioane de ani. Cele mai multe lanțuri de insule vulcanice se formează deasupra unui „plumaj mantelic”, o masă de material fierbinte care urcă din mantaua Pământului.

Pe măsură ce această coloană de rocă fierbinte urcă, ea creează vulcani. În același timp, fundul oceanului se umflă, formând o regiune ridicată numită „umflătură”. În timp, plăcile tectonice se deplasează departe de acest flux, iar activitatea vulcanică se oprește. De obicei, aceste umflături se scufundă din nou.

Dar acest lucru nu s-a întâmplat în cazul Triunghiului Bermudelor. Bermuda continuă să se afle pe o astfel de ridicătură, fiind cu aproximativ 488 de metri mai sus decât fundul oceanului din jur. Acest lucru se întâmplă în ciuda lipsei dovezilor privind un „plumaj mantelic” activ sub insulă. Timp de decenii, oamenii de știință s-au întrebat cum poate exista această ridicătură fără o sursă cunoscută de căldură sau ridicare din adâncuri.

Rezolvarea misterului Triunghiului Bermudelor

Pentru a găsi răspunsul, cercetătorii au folosit unde seismice generate de cutremure puternice din întreaga lume. Pe măsură ce aceste unde traversează Pământul, viteza lor crește sau scade în funcție de densitatea și compoziția materialelor prin care trec.

Oamenii de știință au analizat înregistrările de la o stație seismică din Bermuda, ceea ce le-a permis să creeze o imagine a interiorului Pământului până la aproximativ 20 de mile sub insulă. Rezultatele au fost surprinzătoare. Ei au descoperit un strat de rocă de peste 19 kilometri grosime, aflat imediat sub scoarța oceanică.

Această rocă, fiind mai puțin densă decât mantaua înconjurătoare, este neobișnuit de „plutitoare”. Roca mai ușoară funcționează ca o plută, menținând atât fundul oceanului, cât și Bermuda „la suprafață”, în loc să fie susținute de un curent ascendent din manta.

Potrivit cercetătorilor, acest strat, numit „subîncorporare” (underplating), s-a format când Bermuda avea vulcani activi în urmă cu milioane de ani. Ei cred că, la acea vreme, rocă topită din manta, bogată în carbon, a pătruns la baza scoarței și s-a răcit acolo. Acest material ar fi apărut în adâncul Pământului cu sute de milioane de ani în urmă, în timpul formării supercontinentului Pangea.

William Frazer caută acum structuri similare sub alte insule din lume, pentru a afla dacă Bermuda este un caz unic sau parte a unui fenomen mai larg.

