Donald Trump reia amenințările la adresa Teheranului: „Iranul știe ce se va întâmpla în curând"

„Iranul știe ce se va întâmpla în curând”, a spus președintele american Donald Trump, potrivit The New York Post. Astăzi, au trecut 40 de zile de la încheierea armistițiului dintre SUA și Iran.

Trump a atenționat ieri Iranul că „ceasul ticăie” după ce anterior și-a exprimat nemulțumirile privind propunerile de pace ale regimului de la Teheran. Înainte de încheierea armistițiului, Trump a amenințat Iranul că-i va distruge centralele electrice și podurile.

Trump amenință Iranul cu întoarcerea la „epoca de piatră”

Pe 8 aprilie, Trump a amenințat că va aduce  Iranul înapoi în „epoca de piatră” și că „o întreagă civilizație va muri la noapte”.

Luni, 18 mai, într-un comentariu postat pe Truth Social, președintele a spus că „Și dacă Iranul capitulează, admite că și-a pierdut flota și aviația, toți militarii iranieni ar lăsa jos armele și ar striga că se predau în timp ce ar vântura steagul alb, iar conducerea rămasă ar semna documentele de capitulare și ar admite că au pierdut în fața Statelor Unite Magnifice ale Americii,  ziarele precum „eșuatul New York Times”, „The China Street Journal” (WSJ), „Coruptul și Irelevantul CNN”și toți ceilalți din Fake News Media tot ar titra că Iranul a biruit asupra Statelor Unite”.

Președintele a adăugat că „democrații și-au pierdut calea și că s-au îndreptat către o isterie absolută”.

Trump: N-am citit mizeria aia, cel mai slab armistițiu”

Zilele trecute, președintele a spus că a aruncat propunerea de armistițiu din partea Iranului după ce a citit numai câteva cuvinte.

„Aș spune că este cel mai slab armistițiu, după ce am citit mizeria aia pe care ne-au trimis-o, nici măcar nu am terminat-o de citit”, a spus președintele.

„Nu va mai rămâne nimic din Iran dacă nu se ajunge la un acord nuclear”, a spus președintele zilele trecute.

