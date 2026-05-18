Un an cu Nicușor. Chiar nu a fost ușor!

Criza guvernamentală provocată de căderea guvernului Bolojan l-a adus, astăzi, fix la un an de la câștigarea alegerilor, la masa negocierilor cu partidele parlamentare, inclusiv cu cele pe care le considera anti-europene. Încă de la câștigarea mandatului, Nicușor Dan a respins scenariul unui Executiv cu miniștri AUR, spunând că o astfel de alianță este „extrem de puțin probabilă”.

Un an fără decizii majore

Nicușor Dan a ajuns președintele României după ce a promis ferm câteva reforme dorite de votanții săi: nu va mări TVA-ul, va numi șefii serviciilor, va desecretiza raportul CSAT privind alegerile prezidențiale și va coaliza alianța pro-europeană în jurul său. Euforia de după câștigarea alegerilor s-a evaporat ușor, ușor iar acum, după un an, președintele este acuzat că a lăsat din brațe formațiunile politice care l-au votat și că negociază prea mult cu cîștigătorul de pe primul loc al alegerilor parlamentare. Publicația Inpolitics a făcut o analiză a principalelor decizii ale președintelui Nicușor Dan, de la amânarea numirii conducerilor civile ale serviciilor, la numirile șefilor de parchete.

,,La un an, astăzi, de cînd Nicușor Dan a cîștigat turul doi al alegerilor prezidențiale, bilanțul său politic arată foarte diferit față de imaginea de candidat anti-sistem, energic, reformist și tehnocrat pe care și-a (i-au) construit-o în campanie. Dacă începutul mandatului a fost dominat de un uriaș capital de încredere și de speranța unei resetări instituționale, primul an a fost marcat doar de blocaje, amînări, controverse, de refuzuri repetate de a lua decizii majore. Un mandat, am spune, dezastruos și care a adus o premieră absolută: niciodată un președinte nu a fost dat de zid atît de repede exact de cei care l-au susținut cel mai puternic în campanie”, scrie inpolitics.ro.

Bogdan Tiberiu Iacob mai spune că principala critică adusă astăzi lui Nicușor Dan este lipsa deciziei și faptul că nu a făcut schimbări radicale.

,,Cel mai vizibil exemplu este situația de la SRI. România continuă să nu aibă un director la aproape trei ani de la demisia lui Eduard Hellvig, iar la un an de mandat Nicușor Dan nu a reușit să înainteze o nominalizare clară nici pentru SRI, nici pentru SIE. Explicațiile președintelui au devenit aproape repetitive: „la momentul potrivit”, „relativ curînd”, „există o inflamare politică”, „sunt consultări”, ”să nu ne grăbim”. Însă exact această ezitare permanentă a început să alimenteze suspiciunea că șeful statului fie nu controlează coaliția, fie este pur și simplu incapabil de asumarea unor decizii sensibile”, spune autorul articolului.

Președintele, confundat cu premierul. Gafă sau intenționat?

Nicușor Dan este acuzat că a abordat o metodă prea lentă de conducere și că a amânat rezolvarea mai multor probleme fără nicio explicație concretă.

,,Președintele a refuzat, șocant, prima sa participare la Adunarea Generală a ONU, susținînd că nu avea mare lucru de spus acolo, ca și la Forumul de la Davos. Nu a avut nici vizite externe importante, nici primiri de oaspeți cu greutate, iar vizita la Trump (anunțată pentru această lună, în principiu) e o poveste inventată cap-coadă ca să întrețină niște iluzii. Asta, deși a fost singurul șef de stat din UE care a acceptat invitația lui Trump la Consiliul pentru Pace, unde a fost prezentat eronat ca „premierul României”. Niciun alt șef de stat nu a mai girat organismul înființat de Trump ca alternativă privată la ONU”, mai spune Bogdan Tiberiu Iacob.

Nici despre raportul privind anularea alegerilor nu se mai spune nimic. Iar în ceea ce privește Justiția, nici acest domeniu nu a fost ocolit de scandaluri.

,,Un alt scandal major a fost cel legat de numirile din Justiție. Deși o parte importantă a electoratului său aștepta o ruptură față de vechile compromisuri politice, Nicușor Dan a fost criticat inclusiv de foști susținători și de zona reformistă după validarea unor propuneri controversate pentru vîrful parchetelor. Mai ales apărarea publică a unor procurori contestați în spațiul public a produs șoc în propriul electorat. Pentru mulți dintre cei care l-au votat tocmai pentru promisiunea unei reforme morale a statului, discursul președintelui a semănat mai degrabă cu reflexele clasice ale establishmentului pe care promisese că îl va schimba”, precizează inpolics.ro

Susținătorii președintelui s-au întors împotriva lui

Recent, președintele a fost aspru criticat după ce a anulat recepția de Ziua Europei, unde era invitată și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, invocând criza guvernamentală, care a permis totuși desfășurarea summit-ului B9.

USR și PNL i-au reproșat deseori președintelui lipsa de curaj, duplicitatea, inconsecvența.

,,De aici, vine o problemă politică mai profundă: Nicușor Dan pare tot mai des perceput ca un președinte captiv între propriul discurs moral și realitatea compromisurilor de sistem. În campanie promitea resetare, transparență și meritocrație. În practică însă, primul an de mandat a fost dominat de negocieri opace, echilibre fragile de coaliție și decizii întârziate. Pînă și în cazul numirilor la SRI și SIE au apărut informații privind negocieri „la pachet” cu PSD pentru împărțirea funcțiilor-cheie din stat, ca să nu mai vorbim de anunțul unor negocieri de taină pentru numirea procurorilor șefi, ceea ce i-a atras critici dure de la Laura Kovesi”, mai spune autorul inpolitics.ro.

Va schimba Nicușor Dan direcția țării?

La un an de la câștigarea mandatului, se poate face o comparație între Nicușor Dan și Klaus Iohannis.

,,…Nicușor Dan riscă să fie perceput ca un lider al indeciziei cronice, un permanent missing in action. Un președinte care promite permanent că „va urma”, că „se discută”, că „nu e momentul”, care îndeamnă la ”calm” fără să livreze rapid decizii, fie ele simbolice sau majore. Iohannis devenise notoriu pentru că nu se grăbea niciodată, la el CSAT se convoca ”de urgență” peste o săptămînă și mai bine. Nicușor a ridicat ezitările iohanniste la rang de strategie politică definitorie.Iar în politică, vidul de decizie se transformă rapid în pierdere de autoritate. La asta se adaugă ridicolul care, vorba lui Crin Antonescu, în politică ucide mai rău decît corupția”, scrie Bogdan Tiberiu Iacob.

Președintele, cu agenda oriunde după el, zâmbăreț, iese din situațiile dificile prin momente comice.

,,…Lasă mereu impresia că e un copil de 13-14 ani în trupul unui aproape sexagenar. Exact ce ne ”trebuia” într-unul dintre cele mai grele momente ale Europei de după război și într-o criză națională economico-socială, ca și politică, de mari proporții. La un an de la victoria sa electorală, întrebarea care începe să apară inclusiv printre foștii săi susținători nu mai este dacă Nicușor Dan este bine intenționat. Mulți încă îi acordă această prezumție. Întrebarea este dacă are o minimă forță politică, voință, instinct de putere și capacitatea de a conduce un stat aflat într-o perioadă de crize suprapuse. Pentru că, pînă acum, bilanțul primului său an de mandat arată mai degrabă un președinte care administrează inerția decît unul care schimbă direcția țării”, a conchis autorul articolului.

