Prima pagină » Actualitate » Grindeanu spune ca Bolojan îl sabotează pe Nicușor Dan: „Se află în campania prezidențială pentru 2030”

Grindeanu spune ca Bolojan îl sabotează pe Nicușor Dan: „Se află în campania prezidențială pentru 2030”

Olga Borșcevschi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, că Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială şi îl interesează 2030. Social-democratul afirmă că de fapt, l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale dar nu a avut susţinere. „Îl anunţ că mai avem patru ani până la alegeri”, a adăugat Grindeanu.

Vezi galeria foto
4 poze

„Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială”

Sorin Grindeanu a afirmat că „Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială”. „Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea, în acest moment, există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale şi asta nu v-o spun eu, poate să v-o spună şi liderii fostei coaliţii, în care a tot încercat, până în ultim moment, să fie candidat la alegerile prezidenţiale”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 1.

Sorin Grindeanu, acuzații dure la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan / Foto – Mediafax

Liderul PSD a adăugat că „este evident că îşi doreşte şi că asta joacă în acest moment”.

„Vă spun că până în ultimul moment a dorit să candideze, dar asta-i de domeniul trecutului. N-a putut să candideze, neavând susţinere. Ceea ce îşi doreşte acum şi dânsul şi echipa din spatele dumniei sale, este candidatura la alegerile prezidenţiale. E evident pentru toată lumea. Îl anunţ că mai avem patru ani până la alegerile prezidenţiale. (…) Dacă vrea să candideze şi vrea, că despre asta e vorba în aceste zile, domnia sa nu vrea să deblocheze situaţia politică din România şi să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-şi clădească statuia în care să candideze, peste patru ani”, a mai liderul PSD.

Galerie foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit
21:19
Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit
NEWS ALERT Un incendiu puternic a izbucnit în Bragadiru la un depozit uriaș de cauciucuri. Ce transmite mesajul RO-Alert
20:21
Un incendiu puternic a izbucnit în Bragadiru la un depozit uriaș de cauciucuri. Ce transmite mesajul RO-Alert
Criza demografică nu are legătură doar cu problemele economice. Cercetătorii au descoperit și alți factori care stau la baza crizei natalității
20:00
Criza demografică nu are legătură doar cu problemele economice. Cercetătorii au descoperit și alți factori care stau la baza crizei natalității
ECONOMIE RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
19:52
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
FLASH NEWS Grindeanu, atac la premierul demis: „Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”
19:49
Grindeanu, atac la premierul demis: „Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”
FLASH NEWS Anamaria Gavrilă anunță că POT trece în tabăra pro-occidentală după discuțiile de la Cotroceni
19:03
Anamaria Gavrilă anunță că POT trece în tabăra pro-occidentală după discuțiile de la Cotroceni
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Gestul NEAȘTEPTAT făcut de tatăl lui Rareș Cojoc, după ce a aflat că fiul său divorțează de Andreea Popescu. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Calvarul ucrainenilor care țin piept rușilor în „zona morții” din tranșee subterane. „Frontul s-ar prăbuși fără noi”
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe