Un incendiu puternic a izbucnit în Bragadiru la un depozit uriaș de cauciucuri. Ce transmite mesajul RO-Alert

Un incendiu puternic a izbucnit, luni seară, la un depozit de cauciucuri în județul Ilfov. Având în vedere degajările foarte mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea locuitorilor din zonă.

UPDATE – În momentul de față s-au redus semnificativ degajările de fum, iar incendiul este localizat

Pompierii au anunțat că în momentul de față s-au redus semnificativ degajările de fum, iar incendiul este localizat, însă la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent cu degajări foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structură metalică. A fost afectată și fațada unui depozit adiacent si două autovehicule. Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje.

„Intervenim cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de transport roboți, o autospecială de descarcerare și trei echipaje SMURD. Până acum au fost înregistrate trei victime: doi pompieri, cu luxație, iar o altă persoană a suferit arsuri ușoare la o mână”, a precizat reprezentanții ISU-BIF.

Știrea inițială: Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov (ISU-BIF), incendiul s-a produs la un depozit de cauciucuri de pe Șoseaua Alexandriei, din Bragadiru.

Potrivit sursei citate, incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1.000 mp, iar în apropiere se află două benzinării și mai multe case.

