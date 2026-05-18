Elon Musk a pierdut procesul cu OpenAI

Miliardarul Elon Musk a pierdut procesul intentat împotriva OpenAI, Microsoft și împotriva lui Sam Altman, omul care a dezvoltat popularul chatbot ChatGPT.

Un juriu din SUA a luat decizia în favoarea companiei lui Sam Altman, după ce Elon Musk a deschis proces în 2024. Cel mai bogat om de pe planetă a pierdut procesul după 21 de luni.

Juriul din California își motivează decizia pentru că Elon Musk a depus plângerile prea târziu.

Musk a acuzat OpenAI că și-a trădat misiunea de startup non-profit prin crearea unei filiale cu scop profitabil. Jurații au fost de acord că presupusele daune s-au produs înainte de termenele legale pentru a da în judecată.

La începutul lunii mai, președintele companiei OpenAI, Greg Brockman, a mărturisit că Elon Musk a susținut transformarea startup-ului într-o companie profitabilă.

Miliardarul a dorit control deplin pentru a finanța un plan de 80 de miliarde de dolari pentru colonizarea planetei Marte.

Brockman a descris o întâlnire cu Musk din august 2017 a fost tensionată, acesa din urmă argumentând că merită să primească pachet majoritar de acțiuni în OpenAI.

Elon Musk a pretins că are experiență în afaceri și că vrea să folosească banii pentru a construi un oraș sustenabil pe Marte. Acesta chiar a dăruit câteva mașini Tesla unor angajați OpenAI, iar Ilya Sutskever i-a prezentat o pictură cu Tesla.

„A spus că are nevoie de 80 de miliarde de dolari pentru a crea un oraș pe Marte. În cele din urmă, el voia control total”, a dezvăluit Brockman.

„Am refuzat”, a spus Brockman, adăugând că Elon Musk devenise tot mai furios în privința unei propuneri echitabile pe care el a displăcut-o.

Mărturia președintelui OpenAI a fost făcută în a doua săptămână de proces în California, potrivit Fox News.

Elon Musk și-ar fi dorit să cheltuiască 50 de miliarde de dolari în puterea de calcul. Ulterior, Musk a acuzat OpenAI și pe directorul executiv Sam Altman pentru că l-au păcălit să doneze 38 de miliarde de dolari într-un start-up de non-profit care s-a transformat într-o companie profitabilă.

Directorul companiilor X, SpaceX și Tesla a solicitat daune de 150 de miliarde de dolari, precum și demiterea lui Brockman și a lui Altman. Elon Musk a părăsit biroul de conducere al OpenAI din 2018.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă:De câți bani are nevoie Elon Musk pentru a coloniza Marte