A încetat din viață Actriţa Annabel Schofield, Laura Ellis din serialul „Dallas"

04 mart. 2026, 16:17, Showbiz
A încetat din viață Actriţa Annabel Schofield, Laura Ellis din serialul

Actriţa Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul Laurei Ellis din celebrul serial de televiziune „Dallas”, a murit la vârsta de 62 de ani în Los Angeles, a relatat The Hollywood Reporter. Decesul a survenit la Los Angeles din cauza complicațiilor cancerului la creier. Regretata vedetă a fost o legendă a modei anilor ’80 şi a trecut de la coperțile revistei italiene Vogue la popularul serial de seară american pentru ca, ulterior, să producă filme, preia A3CNN.

După ce a fost diagnosticată cu cancer cerebral, actrița Annabel Schofield a publicat actualizări despre starea sa de sănătate pe un cont GoFundMe creat pentru a o ajuta să acopere cheltuielile apărute în urma diagnosticului, ultima postare fiind făcută pe 18 ianuarie. În acel mesaj, Schofield a dezvăluit că suferise recent o intervenție chirurgicală de urgență pentru îndepărtarea unei tumori din cavitatea nazală, a transmis publicaţia People.

Jurnaliştii de la The Hollywood Reporter au scris că Annabel Schofield a încetat din viaţă pe 28 februarie, însă, abia marţi, 3 martie, a fost făcută publică vestea tristă. Printre rolurile sale de film se numără cel al lui Alex Noffee în „Solar Crisis”, alături de Charlton Heston, precum și aparițiile în „Dragonard” și „Eye of the Widow”. Ulterior, vedeta a trecut în spatele camerei, ocupându-se de producție pentru filmele „The Brothers Grimm”, și „As Good as It Gets”.

Înainte de a ajunge la televiziunea americană, Annabel Schofield a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale scenei modei londoneze din anii 1980, o perioadă marcată de influența New Romantics, moștenirea punk și stilul inovator al designerilor precum Vivienne Westwood și Katherine Hamnett.

