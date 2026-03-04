Prima pagină » Video » Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență

Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență

Oana Zvobodă
04 mart. 2026, 17:51, Video

Corneliu Bențe, președintele Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, susține că în România există deficit de competență, de forță de muncă calificată. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”.

Bența a mai spus că aceste probleme ar trebui să fie puse mai des pe masa decidenților pentru a putea avea dezbateri reale, astfel încât rezultatul să fie pozitiv.

„Mai avem nevoie de alte întâlniri. Legislația muncii este stufoasă, este complicată, relația de muncă nu mai este pură și simplă. Avem probleme în ceea ce privește deficitul de competență, de forță de muncă calificată, de introducere a noilor tehnologii, de accesare a noilor tehnologii de către mici întreprinzători. Toate aceste lucruri ar trebui să fie puse mai des pe masa decidenților și să putem avea dezbateri reale, astfel încât rezultatul să fie unul pozitiv atât pentru angajatori, dar și pentru lucrători”, a precizat președintele Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.

Conferința Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”
FOTO: Mihai Pop

„Jumătate din forța de muncă a României lucrează în companii mici”

Corneliu Bențe consideră că, în prezent, piața muncii este volatilă. Totodată, acesta a punctat că avem nevoie de forță de muncă calificată, de competențe pentru noile tehnologii.

„Volatilă. Este o piață muncii care se mișcă. Angajatorii spun că n-au forță de muncă calificată, lucrătorii spun că angajatorii nu plătesc suficient de bine. Eu chiar am prezentat o statistică și văd că jumătate din forța de muncă a României lucrează în companii mici, între 1 și 49 de salariați.

Acolo avem nevoie de forță de muncă calificată, de competențe pentru noile tehnologii. Cred că angajatorii încă sunt așa, într-o nebuloasă. Nu știu ce înseamnă această nouă tehnologie, modalitatea pe care ar trebui să o adopte, ce înseamnă înlocuirea oamenilor cu roboții și dacă ne înlocuiesc roboții, cine ne plătește existența? S-a vorbit chiar despre o posibilitate de impozitare a muncii roboților, a muncii „tehnologiei”, a explicat Bențe.

Partenerii conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților":
Philipp Morris Romania
Clinicile Affidea
Von Consulting
Sanador
Carmistin
Morgan Sol

Camelia Mortici, Managing director Morgan Sol, la Gândul HR Power Players: Inteligența artificială, direct proporțională cu inteligența utilizatorului

George Butunoiu, consultant executive search, la Gândul „HR Power Players”: Recrutarea nu se mai face pe competențe tehnice

