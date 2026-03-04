Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a declarat, miercuri, că un lider iranian care se afla în spatele unei unități care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost ucis în Iran în cadrul operațiunii Epic Fury.

„Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe Trump a fost vânat și ucis”, a declarat Hegseth în cadrul unei conferințe de presă. „Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump, iar președintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a continuat Hegseth. „Acum, aceasta nu este o situație de tipul «misiune îndeplinită». Este pur și simplu realitatea.” „Știm de mult timp că Iranul intenționa să-l ucidă pe președintele Trump și/sau pe alți oficiali americani”, răspunde el. „Și, deși acest lucru nu a fost în niciun caz obiectivul principal al eforturilor noastre – de fapt, [acest lucru] nu a fost niciodată menționat de președinte sau de altcineva –, eu și alții ne-am asigurat că cei responsabili pentru acest lucru au fost în cele din urmă incluși pe lista țintelor.”

Potrivit The Guardian, complotul datează din 2024, când procurorii federali din administrația Biden i-au acuzat pe Farhad Shakeri, cetățean iranian în vârstă de 51 de ani, și pe doi bărbați din New York că au condus o operațiune de asasinat la comandă în numele Gărzii Revoluționare Iraniene. Scopul, a declarat la acea vreme Departamentul de Justiție, era răzbunarea pentru uciderea generalului iranian Qassem Suleimani de către Trump în 2020.

Shakeri a primit ordine personale de la un oficial al IRGC să-l asasineze pe Trump în timpul campaniei prezidențiale, au declarat procurorii, scrie The Guardian.

Iranul a amenințat că îl va asasina pe Trump, după uciderea generalului iranian Qasem Soleimani în 2020, relatează Fox News. Trump a vorbit despre moartea lui Khamenei într-o conversație telefonică cu Jonathan Karl de la ABC News, la începutul acestei săptămâni, spunând: „L-am prins înainte să mă prindă el pe mine”.

„Au încercat de două ori”, a continuat Trump, referindu-se la precedentele tentative ale Iranului de a-i lua viața. „Ei bine, eu l-am prins primul”.

