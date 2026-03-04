Prima pagină » Știri externe » Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul

Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul

04 mart. 2026, 17:20, Știri externe
Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a declarat, miercuri, că un lider iranian care se afla în spatele unei unități care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost ucis în Iran în cadrul operațiunii Epic Fury.

„Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe Trump a fost vânat și ucis”, a declarat Hegseth în cadrul unei conferințe de presă.

„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump, iar președintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a continuat Hegseth. „Acum, aceasta nu este o situație de tipul «misiune îndeplinită». Este pur și simplu realitatea.”

„Știm de mult timp că Iranul intenționa să-l ucidă pe președintele Trump și/sau pe alți oficiali americani”, răspunde el. „Și, deși acest lucru nu a fost în niciun caz obiectivul principal al eforturilor noastre – de fapt, [acest lucru] nu a fost niciodată menționat de președinte sau de altcineva –, eu și alții ne-am asigurat că cei responsabili pentru acest lucru au fost în cele din urmă incluși pe lista țintelor.”

Potrivit The Guardian, complotul datează din 2024, când procurorii federali din administrația Biden i-au acuzat pe Farhad Shakeri, cetățean iranian în vârstă de 51 de ani, și pe doi bărbați din New York că au condus o operațiune de asasinat la comandă în numele Gărzii Revoluționare Iraniene. Scopul, a declarat la acea vreme Departamentul de Justiție, era răzbunarea pentru uciderea generalului iranian Qassem Suleimani de către Trump în 2020.

Shakeri a primit ordine personale de la un oficial al IRGC să-l asasineze pe Trump în timpul campaniei prezidențiale, au declarat procurorii, scrie The Guardian.

Iranul a amenințat că îl va asasina pe Trump, după uciderea generalului iranian Qasem Soleimani în 2020, relatează Fox News. Trump a vorbit despre moartea lui Khamenei într-o conversație telefonică cu Jonathan Karl de la ABC News, la începutul acestei săptămâni, spunând: „L-am prins înainte să mă prindă el pe mine”.

„Au încercat de două ori”, a continuat Trump, referindu-se la precedentele tentative ale Iranului de a-i lua viața. „Ei bine, eu l-am prins primul”.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Hegseth, de la Pentagon: „Nu credem că racheta iraniană îndreptată spre Turcia va declanșa articolul 5 din Tratatul NATO“

„Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Peste 1.000 de civili uciși. NATO, prima intervenție. America trimite mai multe forțe
17:55
🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Peste 1.000 de civili uciși. NATO, prima intervenție. America trimite mai multe forțe
ENERGIE Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
17:33
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
ULTIMA ORĂ Hegseth, de la Pentagon: „Nu credem că racheta iraniană îndreptată spre Turcia va declanșa articolul 5 din Tratatul NATO“
16:28
Hegseth, de la Pentagon: „Nu credem că racheta iraniană îndreptată spre Turcia va declanșa articolul 5 din Tratatul NATO“
FLASH NEWS QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL
15:53
QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL
ULTIMA ORĂ „Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian
15:35
„Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian
ULTIMA ORĂ Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava
15:19
Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Impactul unui asteroid masiv a creat un câmp uriaș de sticlă în Brazilia
FLASH NEWS Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
17:52
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
VIDEO EXCLUSIV Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
17:51
Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
FLASH NEWS Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
17:47
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
FLASH NEWS Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
17:39
Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”
17:02
Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”
ACTUALITATE Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate
16:52
Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe