🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, l-a criticat pe cancelarul german Friedrich Merz, care a purtat ieri discuții cu Trump la Casa Albă.

„Sub presiunea cancelarului german, unii membri ai UE riscă să fie plasați de partea greșită a istoriei, apărând complici la actele de agresiune și crimele de război ale SUA/Israelului” împotriva Iranului, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Baghaei a spus că Uniunea Europeană „trebuie să se opună oricărei mișcări care amintește de mentalitatea istorică nazistă și, în schimb, să își respecte angajamentul față de dreptul internațional și justiție”.