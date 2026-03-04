Prima pagină » Știri externe » Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite

🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite

Mihai Tănase
04 mart. 2026, 06:00, Știri externe
Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite
Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz / Sursa FOTO: Sepah News
07:48

Iranul amenință Germania: „Sub presiunea lui Merz, unii membri ai UE riscă să fie plasați de partea greșită a istoriei”

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, l-a criticat pe cancelarul german Friedrich Merz, care a purtat ieri discuții cu Trump la Casa Albă.

„Sub presiunea cancelarului german, unii membri ai UE riscă să fie plasați de partea greșită a istoriei, apărând complici la actele de agresiune și crimele de război ale SUA/Israelului” împotriva Iranului, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Baghaei a spus că Uniunea Europeană „trebuie să se opună oricărei mișcări care amintește de mentalitatea istorică nazistă și, în schimb, să își respecte angajamentul față de dreptul internațional și justiție”.

07:36

Atac israelian asupra unui hotel din Hazmieh, lângă Beirut. Cel puțin 6 morți în Liban

Un atac aerian israelian a vizat miercuri dimineață un hotel din suburbia Hazmieh, situată în apropiere de capitala Libanului, Beirut, potrivit informațiilor publicate de presa de stat libaneză.

Agenția Națională de Știri din Liban a relatat că „un atac aerian israelian a vizat un hotel din Hazmieh”, iar echipajele de urgență au fost mobilizate imediat în zonă.

Lovitura asupra hotelului din Hazmieh vine după o serie de bombardamente israeliene lansate în ultimele ore în zona capitalei libaneze.

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că cel puțin 6 persoane au murit în cel mai recent val de atacuri israeliene, fără a oferi deocamdată detalii complete despre identitatea victimelor sau despre alte posibile răniți.

Hazmieh este o suburbie importantă situată la est de Beirut și se află în apropierea unor zone considerate sensibile din punct de vedere strategic.

07:28

Rusia și China protestează împotriva atacurilor SUA-Israel asupra Iranului

Miniștrii de externe ai Rusiei și Chinei au criticat atacul SUA-Israel asupra Iranului, diplomatul de rang înalt al Beijingului, Wang Yi, solicitând Israelului să înceteze imediat atacurile, scrie Aljazeera.com

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova nu vede dovezi că Iranul ar încerca să achiziționeze o bombă nucleară.

07:25

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă că deține „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

Garda Revoluționară Islamică din Iran afirmă că controlează Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă vitală pentru transportul petrolului și gazelor, și că orice navă care încearcă să treacă prin această cale navigabilă riscă să fie lovită de rachete sau drone rătăcite.

„În prezent, Strâmtoarea Hormuz se află sub controlul complet al Marinei Republicii Islamice”, a declarat Mohammad Akbarzadeh, oficial al IRGC Navy, într-o declarație publicată de agenția de știri Fars.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ieri că Marina SUA este pregătită să escorteze petrolierele pe ruta maritimă crucială din Golf.

07:18

Bilanțul victimelor crește rapid. Aproape 800 de morți în cinci zile

Conflictul a intrat deja în a cincea zi de confruntări directe, iar bilanțul victimelor continuă să crească.

Potrivit informațiilor citate de The Guardian, aproape 800 de persoane și-au pierdut viața în Iran de la începutul ostilităților.

Printre victime s-ar afla și persoane despre care președintele Donald Trump a spus că ar putea deveni viitori lideri ai Iranului.

07:05

Explozii majore la Teheran și Baalbeck

Noi explozii au zguduit miercuri dimineață în capitala Teheran și în orașul libanez Baalbeck, după un nou atac cu rachete americno-israelian.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, au mai fost auzite mai multe explozii au fost auzite în jurul orașului la prima oră a dimineții, la scurt timp după un val de atacuri israeliene și amercicane care au vizat un sit nuclear iranian.

07:03

Atac cu drone iraniene în sudul Riadului, Arabia Saudită

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat miercuri că două rachete de croazieră au fost interceptate deasupra unei zone situate la sud de capitala Riad, iar presa de stat a raportat că un atac separat cu drone a fost dejucat.

„Două rachete de croazieră au fost interceptate și distruse în districtul Al-Kharj”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Agenția oficială de presă saudită a citat un purtător de cuvânt al ministerului care a afirmat că „nouă drone au fost interceptate și distruse imediat după intrarea în spațiul aerian al Regatului”.

06:45

UPDATE: CENTCOM a lovit 2000 de ținte în Iran

Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte de la începutul războiului cu Iranul, a indicat CENTCOM.

Referindu-se la primele lovituri ale SUA împotriva Irakului, în 2003, amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), a declarat că cele efectuate în „primele 24 de ore” împotriva Iranului au fost „aproape de două ori mai importante”.

„Suntem în prezent la mai puțin de 100 de ore de la începerea acestei operațiuni și am lovit, deja, aproape 2.000 de ținte cu peste 2.000 de muniții”, a spus el într-un videoclip postat pe X.

06:15

UPDATE: Consulatul american din Dubai, lovit cu dronele

Un atac cu dronă a provocat, marți seară, un incendiu lângă clădirea consulatului american din Dubai. Iranul continuă loviturile în Golful Persic, ca represalii la atacurile americane și israeliene.

Secretarul de Stat, Marco Rubio, a confirmat atacul, despre care a spus că „a lovit o parcare adiacentă consulatului. Tot personalul este în siguranță”.

Locuitori din zonă au declarat pentru AFP că au auzit o explozie puternică, în timp ce unul a spus că a văzut incendiul. Anterior, au fost zărite avioane militare zburând deasupra Dubaiului, considerat centrul comercial al Orientului Mijlociu.

„Incendiul provocat de un incident implicând o dronă în apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes. Echipele de salvare au intervenit imediat. Nu s-au înregistrat răniți”, a indicat pe X biroul de presă al emiratului Dubai.

Tot marți dimineață, iranienii au lovit ambasadei Statelor Unite din capitala saudită Riad. Clădirea a fost incendiată. Iar luni, ambasada SUA din Kuweit a fost lovită de drone, un corespondent al AFP observând fumul care ieșea din clădire.

06:00

UPDATE: Trump are „soluția” pentru situația din Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump spune că Marina SUA ar putea escorta petroliere, „dacă este necesar”, prin Strâmtoarea Ormuz, închisă în prezent din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Dacă este necesar, Marina americană va începe să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent ce se întâmplă, Statele Unite vor garanta LIBERA CIRCULAȚIE A ENERGIEI ÎN LUME”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social.

Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat miercuri, 4 martie 2026, în a 5-a zi. Luptele care au cuprins întreg Orientul Mijlociu sunt tot mai intense: Gardienii Revoluției au lovit consulatul american din Dubai, iar CENTCOM anunță peste 2000 de ținte din Iran atinse de rachetele și dronele US Army.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat
07:49
Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat
PORTRET Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
00:20
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
23:34
Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
TENSIUNI Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
23:15
Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
NEWS ALERT Iranul și-a ales un nou lider suprem. Fiul lui Khamenei a fost ales să conducă republica islamică. Controversele din jurul lui
22:59
Iranul și-a ales un nou lider suprem. Fiul lui Khamenei a fost ales să conducă republica islamică. Controversele din jurul lui
ULTIMA ORĂ Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
22:28
Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Fotbalistul Abdul Keita, de la Rapid București, a fost arestat! A lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Singura înregistrare audio de la cutremurul din 4 martie 1977
ACTUALITATE Adrian Severin: „Există o mare parte a populației din Iran care vrea liberalizarea vieții”
08:00
Adrian Severin: „Există o mare parte a populației din Iran care vrea liberalizarea vieții”
ACTUALITATE Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic
07:33
Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”
07:30
Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”
ACTUALITATE 4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime
07:15
4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui
07:00
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui
ACTUALITATE Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav
07:00
Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav

Cele mai noi

Trimite acest link pe