Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare

ÎCCJ a pronunțat miercuri, 4 martie 2026, o primă decizie în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Acesta a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru fapte de corupție legate de intervenții ilegale în sistemul public de angajări. Decizia nu e definitivă și poate fi atacată cu apel.

Instanța a menționat că, în perioada februarie-aprilie 2022, Chesnoiu a determinat o persoană din subordine să îi livreze subiectele pentru patru concursuri de angajare. Procurorii DNA au stabilit că fostul ministru a intervenit direct chiar și pentru a salva un candidat care nu obținuse punctajul necesar și a obligat comisia să-l promoveze.

Pedepsele pentru faptele de instigare și abuz în serviciu au fost contopite și au rezultat o pedeapsă finală de 4 ani cu executare. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii au impus și alte măsuri împotriva fostului demnitar.

Chesnoiu nu va mai avea dreptul de a fi ales sau de a ocupa funcții publice timp de 2 ani după executarea pedepsei. Acesta trebuie să plătească Ministerului Agriculturii suma de 50.996 lei, bani care reprezintă cheltuieli salariale nejustificate. Suma datorată va fi actualizată cu inflația și dobânda legală la momentul plății.

În același dosar, instanța a stabilit pedepse și pentru ceilalți implicați. Unul dintre inculpați a primit 2 ani de închisoare cu suspendare, obligat să presteze muncă în folosul comunității. Alte persoane implicate au primit pedepse de 1 an cu suspendare. De asemenea, în cazul unui dintre beneficiari, judecătorii au dispus confiscarea salariilor nete încasate ilegal.

