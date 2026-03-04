Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”

„1. Înainte de iunie 2025, statul plătea în medie 86,6 milioane de euro pe lună din fonduri europene, iar în ultimele 6 luni a ajuns la 456,2 milioane de euro pe lună – adică de peste 5 ori mai mult.

2. Înainte de iunie 2025, România primea înapoi de la Uniunea Europeană cam 54 de milioane de euro pe lună, iar în ultimele 6 luni a primit 374 de milioane de euro pe lună – de aproape 7 ori mai mult.

3. La banii europeni deja încasați, s-a trecut de la 2,9 miliarde de euro în toată perioada 2021 – iunie 2025 la 6,03 miliarde de euro – adică aproape încă o dată pe atât de când am preluat mandatul. Cu tot cu prefinanțare pe Politică de Coeziune am ajuns la peste 8 miliarde de euro (26,2%) în Top 10 la nivel european.

4. Rata de contractare pe coeziune a ajuns la 83,5%, locul 3 în UE, pe datele Comisiei de pe 4 martie. Anul acesta lansăm apeluri de peste 6 miliarde de euro, astfel asigurând perspectiva unei absorbții totale pe actualul exercițiu financiar.

5. Am resuscitat un PNRR aflat în moarte clinică și voi aduce în țară peste 3 miliarde de euro în perioada imediat următoare, aferente cererilor de plată nr. 3 și 4.

6. În 2026, ținta este să atragem cel puțin 15 miliarde de euro din fonduri europene, bani care să meargă direct în spitale, școli, drumuri și alte investiții importante pentru oameni. Lupt pentru acest lucru zi de zi, atât acasă, cât și în relația cu Comisia Europeană.”