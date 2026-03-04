Prima pagină » Actualitate » Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”

Bianca Dogaru
04 mart. 2026, 17:02, Actualitate
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat cu ironie după depunerea unei moțiuni simple împotriva sa în Parlament, de către grupul PACE. Acesta se alătură astfel listei din care au făcut parte și Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, Daniel David și chiar Ilie Bolojan.

Pîslaru susține că demersul parlamentar, intitulat „Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui Cioloș și ministerul fără rezultate”, este redactat cu ajutorul AI și reprezintă o încercare de a atrage atenția din partea unor parlamemntari care promovează propaganda rusească.

„Un grup de războinici pentru pace (sic!) prin Parlament, care tot caută atenție. Același grup care a depus toate moțiunile de până acum. Același grup care se pretinde iubitor de țară și de neam, asta în timp ce propăvăduiesc în spațiul public propaganda rusească și învinuiesc victima pentru atacul agresorului. Din naivitate sau, evident, cu intenție și mandat. Textul moțiunii e scris cu ChatGPT,” a scris Pîslaru pe Facebook

Ministrul respinge acuzațiile privind lipsa de performanță și prezintă o serie de cifre care indică o accelerare masivă a absorbției fondurilor europene în ultimele șase luni de mandat.

„1. Înainte de iunie 2025, statul plătea în medie 86,6 milioane de euro pe lună din fonduri europene, iar în ultimele 6 luni a ajuns la 456,2 milioane de euro pe lună – adică de peste 5 ori mai mult.
2. Înainte de iunie 2025, România primea înapoi de la Uniunea Europeană cam 54 de milioane de euro pe lună, iar în ultimele 6 luni a primit 374 de milioane de euro pe lună – de aproape 7 ori mai mult.
3. La banii europeni deja încasați, s-a trecut de la 2,9 miliarde de euro în toată perioada 2021 – iunie 2025 la 6,03 miliarde de euro – adică aproape încă o dată pe atât de când am preluat mandatul. Cu tot cu prefinanțare pe Politică de Coeziune am ajuns la peste 8 miliarde de euro (26,2%) în Top 10 la nivel european.
4. Rata de contractare pe coeziune a ajuns la 83,5%, locul 3 în UE, pe datele Comisiei de pe 4 martie. Anul acesta lansăm apeluri de peste 6 miliarde de euro, astfel asigurând perspectiva unei absorbții totale pe actualul exercițiu financiar.
5. Am resuscitat un PNRR aflat în moarte clinică și voi aduce în țară peste 3 miliarde de euro în perioada imediat următoare, aferente cererilor de plată nr. 3 și 4.
6. În 2026, ținta este să atragem cel puțin 15 miliarde de euro din fonduri europene, bani care să meargă direct în spitale, școli, drumuri și alte investiții importante pentru oameni. Lupt pentru acest lucru zi de zi, atât acasă, cât și în relația cu Comisia Europeană.”
Pîslaru consideră că motivul real al acestei moțiuni nu e legat de cifrele economice, ci de decizia sa de a oferi procurorilor acces total la bazele de date cu proiecte europene.
„Dar înclin să cred că această moțiune nu mi se trage de la ce bani europeni am atras, ci mai degrabă de la faptul că am semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, DNA și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care le-am dat acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni. Ceva ce niciun ministru al fondurilor nu a mai avut curajul să facă până acum.”

