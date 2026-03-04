Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri, 4 martie, că două zboruri sunt programate în această seară și în timpul nopții, din Dubai la București, operate de compania aeriană Fly Dubai, trasnmite Mediafax.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că cele două zboruri cu mai mulți români, care vin din zone de conflict, vor ajunge miercuri, 4 martie 2026, ora 18.35 și pe 5 martie 2026, la ora 03.30, din Dubai spre București. Cele două curse vor fi operate de FlyDubai.

„Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor”, a precizat MAE.

Instituția a transmis că persoanele care au primit astfel de bilete să confirme cu linia aeriană că zborurile nu au fost anulate.

„Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, este mesajul transmis de MAE.

Reprezentantul MAE consideră că siguranța românilor din Orientul Mijlociu nu este în pericol iminent

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat într-o conferință de presă susținută mirecuri că siguranța fizică a cetățenilor români din regiune nu este în pericol iminent.

În această seară va ajunge pe aerorportul din București un zbor de repatriere din Egipt, la bordul căruia se află un grup de 174 de pasageri printre care și doi din Republica Moldova.

Grupul a fost evacuat din Israel prin punctul de trecere Taba spre Egipt. Operațiunea a fost sprijinită de ambasada de la Cairo, consulatul general din Haifa și oficiul de la Ramalla. Șase români, repatriați din Iordania prin zbor slovac.

„Putem să confirmăm astăzi un zbor de repatriere asistată din Egipt pentru cetăţeni care au cerut asistenţă de repatriere în Israel. Este vorba despre 174 de pasageri, dintre care şi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, care urmează să revină în cursul zilei de astăzi în ţară. Acest zbor este realizat, ca şi cel de ieri, cu ajutorul agenţiilor de voiaj, liniilor aeriene, respectiv a echipei reprezentanţilor consulatelor şi ambasadei României din Tel Aviv şi din Cairo, consulatului din Haifa şi a oficiului de reprezentare de la Ramalah, care au asigurat transportul acestor cetăţeni români „, a declarat Andrei Ţărnea, miercuri, într-un briefing de presă cu privire la situaţia de securitate din Orientul Mijlociu.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al MAE a mai precizat miercuri faptul că autoritățile analizează mai multe scenarii pentru repatrierea sau evacuarea cetățenilor români aflați în statele din Golf și Orientul Mijlociu, însă demersurile sunt îngreunate de volatilitatea situației de securitate din regiune.

„Recomandarea noastră este să rămână acolo unde sunt în siguranța”

Recomandarea MAE este ca românii care au bilete de avion să rămână în contact permanent cu companiile aeriene, întrucât, atât timp cât există zboruri comerciale programate, șansele de reprogramare sunt mai mari.

„Recomandarea noastră este să rămână acolo unde sunt în siguranța. Și depinde și de ce categorii vorbim. Sunt cetățeni care nu au bilete de avion , deci nu vor fi reprogramați, pentru că nu sunt clienții unei linii aeriene care să-i aibă în vedere pentru reprogramare. Deci pentru ei e o situație particulară. Pentru cei care au bilete, recomandarea fermă este să discute în continuare cu linia aeriene, pentru că atât timp cât sunt zboruri, au mai mari șanse să prindă aceste zboruri”, a mai spus Țărnea.

