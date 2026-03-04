Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc

Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de electricitate de urgență către Ucraina, relatează publicația Denník N, citată de Ukrainska Pravda. Solicitarea de reziliere unilaterală a contractului dintre operatorul slovac al rețelei de transport al energiei electrice, SEPS, și Ukrenergo, operatorul sistemului energetic al Ucrainei, a fost înaintată de premierul slovac Robert Fico.

Potrivit directorului operatorului de transport al energiei electrice SEPS, Martin Magát, Ucraina a primit ultima dată electricitate de urgență din Slovacia în luna ianuarie.

El a mai spus că autoritățile din Ucraina au solicitat livrări de electricitate de urgență după ce Slovacia anunțase deja că le interzice și că cererile nu au fost onorate.

Premierul slovac Robert Fico a transmis într-o postare pe X că își va respecta promisiunea de a opri ajutorul de urgență cu energie electrică pentru Ucraina dacă nu va fi reluat tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba.

„Am îndeplinit ceea ce am declarat sâmbătă: Dacă livrările de petrol către Slovacia nu sunt reluate până luni (23 februarie 2026 n.r.), voi cere companiei SEPS, societate pe acțiuni deținută de stat, să oprească livrările de energie electrică de urgență către Ucraina”, a scris Fico.

Foto: hepta

