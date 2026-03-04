Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, strategia industrială maritimă a Uniunii Europene și strategia pentru porturi, pentru a impulsiona competitivitatea, sustenabilitatea, decarbonizarea, securitatea și reziliența în sectorul european al transportului pe apă. Strategiile se concentrează pe porturi, transport maritim și construcția de nave, conform comunicatului transmis de Executivul comunitar.

Strategia industrială maritimă a UE consolidează industria maritimă și transportul naval din Europa și stabilește măsuri pentru menținerea poziției de lider global a continentului în construcția de nave de înaltă tehnologie și în tehnologiile maritime avansate. În plus, Comisia Europeană susține că această strategie va stimula crearea de locuri de muncă, inovarea, iar lucrătorii din construcțiile navale și navigatorii vor fi recalificați pentru a se adapta la noile tehnologii și practici operaționale.

„Europa este un continent pe apă, cu cea mai mare zonă maritimă colectivă din lume. Sectorul său de producție maritimă este un lider mondial în domeniul construcțiilor navale de înaltă calitate și al tehnologiilor avansate. Sectorul transportului maritim este, de asemenea, un important furnizor de servicii maritime la nivel mondial, reprezentând peste o treime din tonajul transportului maritim la nivel mondial în toate segmentele.”

În paralel, strategia portuară promite că va poziționa porturile drept porți esențiale pentru comerț, logistică, energie și mobilitate militară. Conform comunicatului, porturile reprezintă „coloana vertebrală a economiei europene” și facilitează aproximativ 74% din comerțul exterior și manipulează peste 3,4 mld. tone de mărfuri și aproximativ 395 mil. pasageri anual. De asemenea, strategia promovează concurența echitabilă, claritatea reglementărilor și siguranța investițiilor pentru a consolida competitivitatea pe termen lung a porturilor din Uniunea Europeană.

„Porturile UE evoluează deja dincolo de rolurile lor tradiționale, servind drept centre pentru noi clustere industriale și de inovare. Ele joacă, de asemenea, un rol esențial în aprovizionarea cu energie, securitatea, apărarea și economia albastră a UE. Pentru a accelera această transformare și a asigura poziția competitivă a porturilor din UE, Comisia va promova inovarea, digitalizarea și integrarea acestora cu alte infrastructuri de transport, va elabora orientări privind proprietatea străină asupra porturilor din UE și finanțarea și investițiile UE în porturile țărilor terțe”.

